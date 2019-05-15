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Кусто указал на опасность выпуска косаток в бухте Приморья 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Выпуск косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье непосредственно в бухте Средняя, где они обитают в настоящее время, может угрожать людям и маломерным судам, следует из рекомендаций команды океанографа Жан-Мишеля Кусто.
Рекомендации РИА «Новости» предоставил Григорий Цидулко, один из трех ее российских участников. Группа специалистов по морским млекопитающим под руководством Жан-Мишеля Кусто рассмотрела три сценария возможного развития событий.
«Выпуск косаток и белух в местах отлова (или смежных) рядом с дикими популяциями и доступной кормовой базой дает наилучшие перспективы успешного долгосрочного выживания», — говорится в рекомендациях.
Второй вариант, если данные о местах отлова не являются точными, является выпуском в стратегических местах на основе данных о сородичах и доступности кормовой базы. В этом случае, по мнению специалистов, животные будут обеспечены кормом и могут интегрироваться в дикие группы своего вида.
Третий вариант — выпуск непосредственно в бухте Средняя, где расположена «китовая тюрьма». Он является простым и недорогим, но несет риски негативного поведения косаток и белух, в том числе, их возвращение в этот район.
«У китообразных может развиться вредное поведение, такое как выедание рыбы из сетей. Кроме того, агрессивное поведение, наблюдаемое у некоторых косаток на объекте в бухте Средняя, может продолжаться после выпуска, … что может представлять опасность для людей и небольших судов. Выпуск в бухте Средняя приводит к наименее вероятной социальной реинтеграции, вероятным долгосрочным негативным последствиям и снижению потенциала выживания китообразных», — отмечается в рекомендациях.
Ранее экологи также заявили, что решение выпустить косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье прямо на месте является опасным для самих животных.
Команда Жан-Мишеля Кусто также рекомендует провести полную оценку состояния здоровья, медицинскую диагностику и лечение заболеваний до выпуска для предотвращения передачи неизвестных патогенов диким популяциям. Кроме того, специалисты считают необходимым провести реабилитацию косаток и белух перед выпуском. Также следует соблюсти период акклиматизации в отдаленных морских вольерах и провести мониторинг после выпуска.
Для повышения шансов на выживание животных нужно, чтобы выпуск всех косаток и белух прошел в течение летнего сезона, поэтому решение о выпуске должно быть принято как можно скорее.
О «китовой тюрьме» стало известно после заявления Greenpeace в октябре 2018 года о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Отмечалось, что животные содержались в бухте Средняя, которую позже и назвали «китовой тюрьмой».
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. В марте 2019 года в Кремле заявили, что возьмут вопрос под свой контроль, в апреле ученые приняли решение выпустить всех животных из «китовой тюрьмы» в дикую природу.
Команда исследователей океана во главе с Жан-Мишелем Кусто по приглашению Минприроды и губернатора Приморья Олега Кожемяко помогала разобраться в ситуации с «китовой тюрьмы».
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Общество , Олег Кожемяко , Минприроды , РИА Новости
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