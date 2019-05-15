«Аллею матерей» откроют в Уфе 18 мая

«Аллею матерей» откроют на территории Республиканского клинического перинатального центра в Уфе 18 мая, сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Будет установлена памятная стела в виде сердца. Также планируется посадить плодоносящие деревья, олицетворяющие семью, родительство и ценность семейной жизни.

Также запланирован флешмоб сотрудников роддомов, праздничный концерт и другие мероприятия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выполнили более 1,1 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках ОМС с начала года.