В Сети среди миллионов записей с раскрытием паспортных данных россиян аналитик Иван Бегтин обнаружил персональную информацию известных людей, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК. В открытом доступе сегодня размещены серии и номера поаспортов Анатолия Чубайса, Аркадия Дворковича, Владимира Соловьёва и других.
Бегтин сделал скандальную находку, проштудировав данные с сайта информационной госсистемы Минюста, на котором опубликованы отчёты «о деятельности некоммерческих организаций и персональном составе их руководящих органов». Оказалось, что в документах, предоставленных Фондом поддержки социальных, образовательных, инновационных и спортивных проектов «Ладья», содержатся паспортные данные, СНИЛС и сведения о трудоустройстве заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, сопредседателя фонда «Сколково», бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, телеведущего Владимира Соловьева, губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и других.
При этом в отчёте Фонда инфраструктурных и образовательных программ Бегтин обнаружил персональные данные председателя правления госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и топ-менеджеров корпорации Андрея Свинаренко, Алексея Качая, Дмитрия Колесникова.
По словам автора статьи, в пресс-службе фонда выразили недоумение, как персональные данные могли быть опубликованы в открытом доступе, поскольку «Минюст при обработке и размещении отчетов такие данные скрывает». При этом телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с корреспондентом РБК заявил, что будет добиваться удаления из Сети своих паспортных данных, поскольку ими могут воспользоваться либералы.
Иван Бегтин отметил, что утечка информации в большинстве случаев происходит из-за ошибок в законодательстве, просчетов разработчиков и недостаточно продуманной работы регулирующих и контролирующих органов. По его словам, официальные лица «не желают что-либо-делать», несмотря на то, что знают о ситуации.
Старший юрист практики по интеллектуальной собственности Bryan Cave Leighton Paisner Ирина Шурмина считает, что организации, разместившие в Сети персональные данные россиян без их ведома, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере до 75 тысяч рублей за каждого человека, при этом пострадавшие могут потребовать компенсации морального вреда.
В Роскомнадзоре ответили РБК, что исследование Бегтина «не является основанием для проведения внеплановых проверок в отношении организаций, упомянутых в письме».