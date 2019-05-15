Не уберегли: как паспорта Чубайса и Дворковича «слили» в Сеть

По словам автора статьи, в пресс-службе фонда выразили недоумение, как персональные данные могли быть опубликованы в открытом доступе, поскольку «Минюст при обработке и размещении отчетов такие данные скрывает». При этом телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с корреспондентом РБК заявил, что будет добиваться удаления из Сети своих паспортных данных, поскольку ими могут воспользоваться либералы.

Иван Бегтин отметил, что утечка информации в большинстве случаев происходит из-за ошибок в законодательстве, просчетов разработчиков и недостаточно продуманной работы регулирующих и контролирующих органов. По его словам, официальные лица «не желают что-либо-делать», несмотря на то, что знают о ситуации.

Старший юрист практики по интеллектуальной собственности Bryan Cave Leighton Paisner Ирина Шурмина считает, что организации, разместившие в Сети персональные данные россиян без их ведома, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере до 75 тысяч рублей за каждого человека, при этом пострадавшие могут потребовать компенсации морального вреда.