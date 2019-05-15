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Россиянам посоветовали обратить внимание на еду из насекомых 

News.ru + ещё 8 15 мая 2019
Эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Джулия Муир рекомендовала россиянам обратить внимание на насекомых, употребление в пищу которых по своим полезным свойствам можно приравнять к рыбе.
Она подчеркнула в беседе с РИА Новости, что еда из насекомых для двух миллиардов человек «не новость, а обычная практика». Кроме того, производство мяса из жуков и личинок экологически чище, чем из крупного рогатого скота.
Мы увидим больше продуктов на рынке, возможно, в которых будут присутствовать «невидимые» ингредиенты из насекомых, например, мука из сверчков или порошки. В последние десять лет появились энергетические батончики и снэки, — сказала эксперт.
Она также констатировала, что к такой пище больший интерес пока проявляют на Западе, чем в России. В целом же, новый тип питания может стать одним из выходов из ситуации с дефицитом продовольствия в мире.
При этом Муир выразила уверенность, что насекомые не могут стать единственным решением проблемы мирового голода, поскольку «они сейчас недооценены».
Ранее News.ru писал о том, что количество людей, испытывающих голод, в 2018 году сократилось на 11 млн — до 113 млн человек в 53 странах. Острее всех продовольственная проблема стоит в восьми странах — Афганистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Нигерии, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене.
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Общество , Видео , РИА Новости
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