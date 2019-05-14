Собчак вмешалась в скандал в семье Доренко 

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что не сомневается в смерти Сергея Доренко по естественным причинам. Об этом сообщает teleprogramma.pro со ссылкой на "Пусть говорят".
По словам телеведущей, она хотела бы предостеречь дочерей Доренко.
"У дочерей с его женой тяжелые отношения, но новые исследования, если их проведут, не должны объясняться желанием эти отношения выяснить", — сказала Собчак.
Ранее сообщалось, что дату похорон Сергеея Доренко назовут после получения разрешения на захоронение.
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Он почувствовал себя плохо, когда он ехал по Москве на мотоцикле.