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Собчак вмешалась в скандал в семье Доренко 

Газета.Ru 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что не сомневается в смерти Сергея Доренко по естественным причинам. Об этом сообщает teleprogramma.pro со ссылкой на "Пусть говорят".
По словам телеведущей, она хотела бы предостеречь дочерей Доренко.
"У дочерей с его женой тяжелые отношения, но новые исследования, если их проведут, не должны объясняться желанием эти отношения выяснить", — сказала Собчак.
Ранее сообщалось, что дату похорон Сергеея Доренко назовут после получения разрешения на захоронение.
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Он почувствовал себя плохо, когда он ехал по Москве на мотоцикле.
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Общество , Сергей Доренко , Ксения Собчак , Радиостанция "Говорит Москва"
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