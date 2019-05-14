Регионам дадут право создавать вытрезвители 

Члены Совета Федерации совместно с депутатами Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, дающий право регионам на создание медицинских вытрезвителей. Согласно документу, допускается также организация этих медучреждений на принципах государственно-частного партнёрства.
Члены Совета Федерации и ряд депутатов Государственной думы внесли в нижнюю палату проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», — сообщили ТАСС в пресс-службе Совета Федерации.
По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, в настоящий момент в ряде регионов уже есть медвытрезвители, но их организация находится вне рамок законодательства.
Как писал News.ru, в России могут возродить вытрезвители. Предполагается, что полицейские будут определять туда граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, но не нуждающихся в медицинской помощи. Согласно разработанному в Совете Федерации законопроекту, вопрос финансирования вновь появившейся системы ляжет на плечи регионов. В Минздраве встретили инициативу положительно, а вот в Минфине и Минэкономразвития отметили, что её реализация станет причиной дополнительных бюджетных расходов. В Государственную думу документ будет внесён после устранения замечаний ведомств, пояснил первый зампред комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян.