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Минприроды получило новые полномочия 

Парламентская газета 14 мая 2019
Фото: EKOGRADMOSCOW.RU
Минприроды РФ теперь будет разрабатывать и утверждать образцы формы, знаков различия/отличия и служебных удостоверений госинспекторов в области охраны окружающей среды, осуществляющих надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий федерального значения. Соответствующее Постановление Правительства вступило в силу 15 мая.
«Реализация полномочий, предусмотренных настоящим Постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством предельной численности работников Министерства, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций», — сказано в документе.
Также на ведомство возложены полномочия по установлению порядка ношения форменной одежды указанными должностными лицами.
Государственные инспектора в области охраны окружающей среды при исполнении своих должностных обязанностей, в частности, имеют право посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, в том числе объекты, подлежащие государственной охране.
Также они могут проверять соблюдение требований, норм и правил в области охраны окружающей среды при размещении, эксплуатации и выводе из эксплуатации производственных и других объектов, проверять выполнение требований, указанных в заключении государственной экологической экспертизы, и вносить предложения о ее проведении.
Государственные инспектора в области охраны окружающей среды обязаны предупреждать, выявлять и пресекать нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, разъяснять нарушителям законодательства в области охраны окружающей среды их права и обязанности, а также соблюдать требования законодательства. Решения государственных инспекторов в области охраны окружающей среды могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Общество , Экология , Минприроды
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