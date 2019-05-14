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«Слишком далеко уйдем»: Олигархов предложили привлечь к реализации нацпроектов 

Рамблер + ещё 2 14 мая 2019
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил привлекать к реализации национальных проектов бизнесменов, разбогатевших в 1990-е годы.
С таким предложением он выступил на пленарном заседании X Международного молодежного юридического форума на юридическом факультете СПбГУ.
«Сложная проблема, почему люди в 1990-е стали богатыми. Мы слишком далеко уйдем. Но на этом фоне, безусловно, правовыми методами надо подключать наш большой и средний бизнес к реализации национальных проектов», — приводит «Интерфакс» слова Бастрыкина.
Глава СК РФ отметил, что не видел такого закона, и посоветовал Госдуме его принять.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о реализации национальных проектов 2019-2024 года по трем направлениям: человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост.
Общество , Видео , Александр Бастрыкин , Владимир Путин , Госдума , СКР , Интерфакс
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