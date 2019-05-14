«Слишком далеко уйдем»: Олигархов предложили привлечь к реализации нацпроектов

С таким предложением он выступил на пленарном заседании X Международного молодежного юридического форума на юридическом факультете СПбГУ.

«Сложная проблема, почему люди в 1990-е стали богатыми. Мы слишком далеко уйдем. Но на этом фоне, безусловно, правовыми методами надо подключать наш большой и средний бизнес к реализации национальных проектов», — приводит «Интерфакс» слова Бастрыкина.

Глава СК РФ отметил, что не видел такого закона, и посоветовал Госдуме его принять.