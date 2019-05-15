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Полиция разрешила выдать тело Доренко его вдове, заявили в «Говорит Москва» 

РИА Новости + ещё 33 22 часа назад
Полиция разрешила выдачу тела главного редактора радиостанции Сергея Доренко его вдове для кремации, сообщается в Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва".
"Полиция разрешила выдачу тела Сергея Доренко его вдове для кремации. Документ выдан пятым отделом СЧ СУ УВД по ЦАО города Москвы на основании результатов судебно-химической экспертизы", — говорится в сообщении.
Доренко скончался 9 мая в Москве во время езды на мотоцикле. Как позже сообщила радиостанция со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы, он умер от разрыва аорты. Ему было 59 лет. Свои соболезнования в связи со смертью Доренко выразили президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, многочисленные коллеги по цеху, общественные и политические деятели.
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Общество , Видео , Сергей Собянин , Сергей Доренко , Владимир Соловьев , Владимир Путин , МВД , Радиостанция "Говорит Москва"
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