Полиция разрешила выдачу тела главного редактора радиостанции Сергея Доренко его вдове для кремации, сообщается в Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва".
"Полиция разрешила выдачу тела Сергея Доренко его вдове для кремации. Документ выдан пятым отделом СЧ СУ УВД по ЦАО города Москвы на основании результатов судебно-химической экспертизы", — говорится в сообщении.
Доренко скончался 9 мая в Москве во время езды на мотоцикле. Как позже сообщила радиостанция со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы, он умер от разрыва аорты. Ему было 59 лет. Свои соболезнования в связи со смертью Доренко выразили президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, многочисленные коллеги по цеху, общественные и политические деятели.