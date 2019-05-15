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Названа новая дата прощания с Сергеем Доренко 

Ридус + ещё 4 15 мая 2019
Завершилось судебно-химическое исследование крови журналиста Сергея Доренко, скончавшегося вечером 9 мая.
Экспертиза опровергает воззикшую вскоре после смерти ведущего радио «Говорит Москва» версию, что он мог быть отравлен. Никаких следов ядов или иных запрещенных веществ в крови покойного не найдено.
Baza называет и новую дату прощания с Доренко, отложенного для проведения новых исследований — 17 мая. Но официальных подтверждений даты еще не поступало. По информации генерального директора радиостанции Владимира Мамонтова, с результатами экспертизы коллеги знаменитого «телекиллера» пока тоже не ознакомлены.
Считается, что причиной смерти Сергея Доренко стал разрыв аорты, который застал 59-летнего ведущего за рулем мотоцикла на Садовом кольце. Но дочери журналиста от первого брака заподозрили его вдову Юлию в отравлении и потребовали проведения повторной проверки причины смерти. Из-за полицейских процедур прощание с «телекиллером» и его похороны оказались сорваны.
Также детей Доренко не устроил способ погребения их отца — кремация. «Любые спекуляции о том, что это была его последняя воля, мы отвергаем», — заявили дочери. Впрочем, они принесли друзьям и коллегам отца извинения за отложенные похороны.
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Общество , Видео , Сергей Доренко , Радиостанция "Говорит Москва"
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