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Познер пожаловался на постоянные опоздания Урганта 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Журналист Владимир Познер пожаловался на привычки телеведущего Ивана Урганта, с которым в течение двух недель снимал документальный фильм о Японии. В интервью своему коллеге в эфире шоу «Вечерний Ургант» Познер рассказал, чем остался недоволен после их совместной работы.
«Во-первых, вы шутите три четверти шуток не смешных. Во-вторых, вы говорите беспрестанно, невозможно вставить и слова. В-третьих, вы всегда опаздываете. Это что-то невероятное», — заявил Познер.
Журналист подчеркнул, что Ургант может прийти на встречу с получасовым опозданием, однако всегда вовремя прибывает на самолеты или поезда.
Познер также отметил, что его молодой коллега постоянно придумывает нелепые оправдания, когда опаздывает.
«Столько лет мы с вами работаем, я терплю, терплю», — в шутку возмутился журналист.
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