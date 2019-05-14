Познер пожаловался на постоянные опоздания Урганта

Журналист Владимир Познер пожаловался на привычки телеведущего Ивана Урганта , с которым в течение двух недель снимал документальный фильм о Японии . В интервью своему коллеге в эфире шоу «Вечерний Ургант» Познер рассказал, чем остался недоволен после их совместной работы.

«Во-первых, вы шутите три четверти шуток не смешных. Во-вторых, вы говорите беспрестанно, невозможно вставить и слова. В-третьих, вы всегда опаздываете. Это что-то невероятное», — заявил Познер.

Журналист подчеркнул, что Ургант может прийти на встречу с получасовым опозданием, однако всегда вовремя прибывает на самолеты или поезда.

Познер также отметил, что его молодой коллега постоянно придумывает нелепые оправдания, когда опаздывает.