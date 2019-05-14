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«Пошел вон отсюда!»: за что Соловьев выгнал украинского эксперта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Россия 1
Ведущий Владимир Соловьев выгнал украинского писателя Всеволода Непогодина во время прямого эфира программы «Кто против?», которая транслируется на телеканале «Россия-1». Инциденту предшествовал спор на тему возрастания националистических настроений среди военнослужащих Украины и их приверженность к Степану Бандере.
Телеведущий Владимир соловьев выгнал украинского политолога и писателя Всеволода Непогодина из студии программы «Кто против?», которая транслируется по телеканалу «Россия-1».
Во время ток-шоу между ведущим и украинским писателем возник спор, связанный с националистическими настроениями в украинской армии. Владимир Соловьев в ходе спора напомнил эксперту, что среди военнослужащих Украины популяризируется тема нацизма, а также Степана Бандеру, который был лидером украинского националистического движения на Западной Украине, считают героем.
В ответ на это Непогодин заявил, что Бандера для некоторых украинцев — это символ борьбы против «сталинизма». При этом украинский политолог назвал фашистов «альтернативой», передает «ПолитРоссия».
«То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это «альтернатива» борьбы? Пошел вон отсюда!» — потребовал ведущий программы Владимир Соловьев, попросив Непогодина немедленно покинуть студию.
После этого украинский писатель ушел со съемок передачи с ухмылкой на лице. Видеозапись этого выпуска опубликована в сети.
Это далеко не единственный случай, когда телеведущий Владимир Соловьев выгонял гостей программы во время съемок передачи. Так, в начале апреля он потребовал, чтобы польский эксперт Якуб Корейба покинул студию программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Инциденту предшествовал спор, в ходе которого обсуждался вопрос, должна ли Польша нести ответственность за то, что происходило на ее территории в годы Второй мировой войны, и помогать потомкам пострадавших семей.
Корейба заявил, что большинство прямых родственников жертв холокоста — это «притворяющиеся жулики». Помимо этого, польский эксперт заявил, что ведущий программы и другие участники шоу пытаются манипулировать памятью об убитых. При этом он назвал людей, имеющих отношение к программе, «отвратительными шовинистами».
«Когда уничтожали польских евреев, вы ничего не сделали», — таким образом поляк обвинил Советский Союз в бездействии в начале войны. Эти и подобные выражения разозлили Владимира Соловьева, в результате чего он приказал Корейбе покинуть съемочную площадку.
«Ты все сказал? А теперь пошел вон отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул», — заявил телеведущий, после чего позвал охрану и попросил вынести эксперта вместе со стулом.
После этого журналист объяснил свое поведение телеканалу «Звезда». По его словам, польский специалист говорил вещи, которые «находятся за гранью».
Соловьев убежден, что спас Корейбу от статьи Уголовного кодекса, на которую тот мог «наговорить». «Речь шла о памяти павших, и то пренебрежение и непозволительные интонации не давали мне другого выбора», — отметил телеведущий после инцидента. Кроме того, он добавил, что вызвал охрану, чтобы избежать провокации.
В конце марта этого года во время съемок программы «Кто против?» на телеканале «Россия-1» произошла потасовка между двумя экспертами — Грэгом Вайнером и Араиком Степаняном. Началось все со словесной перепалки, затем Степанян облил водой оппонента, после чего их уже пришлось разнимать. Ведущему шоу Владимиру Соловьеву ничего не оставалось кроме как потребовать их удаления со съемочной площадки.
Тогда Соловьем отметил, что «нельзя переходить грань».
«Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны», — пояснил он.
Однако не только Владимир Соловьев выступает оппонентом экспертов. Так, в декабре прошлого года, в эфире той же программы не выдержал политолог Дмитрий Куликов. Он кинул в сторону польского эксперта Якуба Корейбы стакан с водой, когда тот не давал ему высказаться. Корейба успел увернуться от летевшего в него стакана, спрятавшись за стойкой. Куликов же в свою очередь сказал, что намеренно бросил стакан в пол.
После этого поляк спросил у ведущего, насколько произошедшее можно считать «нормальным», на что Владимир Соловьев ответил: «Нормально, если бы попал». Кроме того, он попросил эксперта не мешать другим участникам программы дискутировать, а также призвал его «сменить регистр».
«Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше!», — заключил журналист.
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