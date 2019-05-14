Президент МХАТа имени Горького и председатель его художественного совета Татьяна Доронина с начала года не появлялась в театре, по официальной версии, из-за болезни, однако в ближайшее время может вернуться к работе.
Как рассказал худрук театра Эдуард Бояков, накануне он обсудил с Дорониной новые постановки и перезапуск существующих спектаклей. В мае она может приехать на показ постановки "Последний срок" Сергея Пускепалиса. Есть у команды театра и планы, связанные с реконструкцией спектакля "Три сестры" Владимира Немировича-Данченко.
"Татьяна Васильевна восстанавливала постановку в 90-ых годах. Сейчас снова возьмемся за реконструкцию с участием молодых актеров, которых пригласила в труппу Доронина", — цитирует Боякова сайт kp.ru.
Бояков также предложил актрисе сделать полноценный спектакль по поэзии Сергея Есенина и книге Захара Прилепина о поэте.
"Сейчас в репетиционном статусе находится спектакль "Старая актриса на роль жены Достоевского" по пьесе Эдварда Радзинского, в котором, надеюсь, снова увидим Татьяну Васильевну", — заключил Бояков.
Ранее поклонники обсуждали "исчезновение" 85-летней народной артистки СССР Татьяны Дорониной из театра.