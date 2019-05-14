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Тяжелобольным опекунам могут разрешить усыновлять детей 

Парламентская газета + ещё 3 14 мая 2019
Фото: ПГ / ГЕННАДИЙ МИХЕЕВ
Россиянам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатита С, могут разрешить усыновлять уже проживающих с ними детей. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал палате к принятию во втором чтении.
Автором документа выступило Правительство России.
Согласно законопроекту, суд при вынесении соответствующего решения вправе отступить от положения, по которому человек, страдающий заболеванием из определённого Перечня, не может усыновить (удочерить) ребёнка. Уточняется, что речь идёт о случаях, когда лицо, желающее усыновить ребёнка, уже проживает с ним.
Данный Перечень заболеваний включает туберкулёз органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения, инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (в том числе ВИЧ и вирус гепатита С), психические расстройства и так далее.
Ранее на заседании комитета авторы законопроекта подчеркнули, что предлагаемое изменение будет являться не обязанностью, а правом судов, которым они не воспользуются в случае наличия фактов, свидетельствующих о возможном причинении вреда физическому и психическому здоровью детей.
В Минпросвещения считают, что усыновление ребёнка, уже проживающего в семье такого гражданина, по сути, позволяет лишь юридически оформить сложившиеся между ними отношения, не увеличивая риски для несовершеннолетнего.
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Общество , Госдума , Правительство РФ
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