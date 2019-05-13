Актер Панфилов признался, что не намерен пока посещать Крым

Российский актер Никита Панфилов , запомнившийся широкому зрителю благодаря ролям в сериалах «Победители» и «Пес», признался РИА ФАН, что не планирует посещать Крымский полуостров в ближайшее время.

По данным информагентства, в сериале «Пес» снимались исключительно украинские артисты, а съемки проходили в Киеве и его окрестностях. Панфилову пришлось преодолеть немалые трудности, прежде чем добраться до столицы Незалежной, так как прямое авиасообщение с Москвой отменено.

«Раньше я летел (из Москвы в Киев — прим. «360») 1 час 15 минут, а сейчас — пять часов. И раньше я мог туда-обратно слетать. Но теперь понимаю, что один перелет и все. Обратно — уже только на следующий день», — рассказал Панфилов.

Уточняется, что он не был в Крыму после 2014 года. В противном случае на Украину артист бы не попал. Актер признался, что у него нет пока желания ехать на полуостров.