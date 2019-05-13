Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Актер Панфилов признался, что не намерен пока посещать Крым 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: panfilov_nikita/ Instagram
Российский актер Никита Панфилов, запомнившийся широкому зрителю благодаря ролям в сериалах «Победители» и «Пес», признался РИА ФАН, что не планирует посещать Крымский полуостров в ближайшее время.
По данным информагентства, в сериале «Пес» снимались исключительно украинские артисты, а съемки проходили в Киеве и его окрестностях. Панфилову пришлось преодолеть немалые трудности, прежде чем добраться до столицы Незалежной, так как прямое авиасообщение с Москвой отменено.
«Раньше я летел (из Москвы в Киев — прим. «360») 1 час 15 минут, а сейчас — пять часов. И раньше я мог туда-обратно слетать. Но теперь понимаю, что один перелет и все. Обратно — уже только на следующий день», — рассказал Панфилов.
Уточняется, что он не был в Крыму после 2014 года. В противном случае на Украину артист бы не попал. Актер признался, что у него нет пока желания ехать на полуостров.
360tv.ru: последние новости
Погибла журналистка Wonderzine Маргарита Вирова Длинных выходных не будет до осени Вдова Доренко рассказала о его давних проблемах с сердцем
Общество , Другое , Украина , Никита Панфилов , РИА ФАН , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В команде Зеленского отреагировали на выпад Климкина в адрес РФ1
Трамп назвал место встречи с Путиным84
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен73
Пошел вон. Соловьев выгнал украинского эксперта122
Росатом объяснил трещины в фундаменте АЭС «Аккую»86
Видео
Пошел вон. Соловьев выгнал украинского эксперта
Общество
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
В Киеве рассказали о тайной морской операции против РФ
В мире Армия
«Диверсия с танкерами». Ближний Восток встревожен
Происшествия
Малахов рассказал о хулиганской выходке Доренко
Шоу-бизнес
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Общество
Пока вы не уснули: Суд принял решение по Зеленскому
В мире
Владелец «Голоса» отреагировал на новости о просьбе мужа Алсу
Шоу-бизнес
Жители деревни взбунтовались против студии Михалкова
Общество
Порошенко рассказал о своем будущем
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение