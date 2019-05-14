В Москве трагически погибла журналистка Wonderzine

Вировой было 25 лет. Девушка скончалась в Боткинской больнице, куда попала после того, как выпала из окна своей квартиры.

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова трагически погибла в Москве . Она скончалась в Боткинской больнице в понедельник вечером, 13 мая.

Вирова выпала из окна восьмого этажа жилого дома и скончалась в медучреждении от полученных травм. Трагедия произошла на глазах ее друзей, сообщил на своей странице в Facebook знакомый Маргариты — Егор Сковорода.

«Это не самоубийство. Это трагическая случайность, и от этого еще страшнее и непонятней, как теперь жить», — написал Сковорода.

По его словам, 25-летняя девушка подошла к открытому окну, чтобы снять на камеру мобильного телефона гостей, стоявших на другом конце комнаты. Она села на подоконник и, неудачно облокотившись на антимоскитную сетку, не удержала равновесие и выпала из окна квартиры.

На место происшествия была незамедлительно вызвана скорая. Девушку госпитализировали, но спасти ее уже не удалось.