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В Москве трагически погибла журналистка Wonderzine 

ТК «Звезда» + ещё 6 47 минут назад
Фото: lilglorybox, Instagram
Вировой было 25 лет. Девушка скончалась в Боткинской больнице, куда попала после того, как выпала из окна своей квартиры.
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова трагически погибла в Москве. Она скончалась в Боткинской больнице в понедельник вечером, 13 мая.
Вирова выпала из окна восьмого этажа жилого дома и скончалась в медучреждении от полученных травм. Трагедия произошла на глазах ее друзей, сообщил на своей странице в Facebook знакомый Маргариты — Егор Сковорода.
«Это не самоубийство. Это трагическая случайность, и от этого еще страшнее и непонятней, как теперь жить», — написал Сковорода.
По его словам, 25-летняя девушка подошла к открытому окну, чтобы снять на камеру мобильного телефона гостей, стоявших на другом конце комнаты. Она села на подоконник и, неудачно облокотившись на антимоскитную сетку, не удержала равновесие и выпала из окна квартиры.
На место происшествия была незамедлительно вызвана скорая. Девушку госпитализировали, но спасти ее уже не удалось.
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