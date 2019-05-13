Трагически погибла 25-летняя журналистка Маргарита Вирова

Скончалась 25-летняя журналистка Маргарита Вирова. Об этом сообщает ее друг Егор Сковорода в фейсбуке

Отмечается, что девушка скончалась утром 13 мая в Боткинской больнице, не приходя в сознание, после того как выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.

«Это не самоубийство. Это трагическая случайность, и от этого еще страшнее и непонятней, как теперь жить», — поделился Сковорода.

По его словам, Вирова подошла к открытому окну, чтобы сфотографировать друзей в другом конце комнаты. Она села на подоконник и, откинувшись с телефоном, неудачно облокотилась на сетку, потеряла равновесие и выпала из окна.

«Когда Риту доставили в реанимацию, она еще была жива», — добавил Сковорода.

Планируется, что журналистку похоронят в ее родном городе Алексин, заключил ее друг.