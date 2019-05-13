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Трагически погибла 25-летняя журналистка Маргарита Вирова 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Скончалась 25-летняя журналистка Маргарита Вирова. Об этом сообщает ее друг Егор Сковорода в фейсбуке.
Отмечается, что девушка скончалась утром 13 мая в Боткинской больнице, не приходя в сознание, после того как выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
«Это не самоубийство. Это трагическая случайность, и от этого еще страшнее и непонятней, как теперь жить», — поделился Сковорода.
По его словам, Вирова подошла к открытому окну, чтобы сфотографировать друзей в другом конце комнаты. Она села на подоконник и, откинувшись с телефоном, неудачно облокотилась на сетку, потеряла равновесие и выпала из окна.
«Когда Риту доставили в реанимацию, она еще была жива», — добавил Сковорода.
Планируется, что журналистку похоронят в ее родном городе Алексин, заключил ее друг.
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