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Автобусы Ленобласти переходят на экологичное топливо 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Маршрут N 565 Кировск — Санкт-Петербург, который соединяет Северную столицу и один из густонаселенных районов Ленинградской области, всегда оживлен: многие пассажиры ежедневно пользуются им при проезде на работу и обратно — ведь Кировск расположен всего в 35 километрах от Санкт-Петербурга. Компания "Питеравто", что обслуживает этот маршрут, по договоренности с руководством Ленинградской области переводит его на экологичное топливо — природный газ. Как нам стало известно, отныне все машины этого маршрута будут работать только на газе.
Компания уже закупила для этих целей новые автобусы. Вместимость каждой машины — 45 мест, оборудованных ремнями безопасности. Для каждой пары кресел предусмотрены полки для багажа. Автобусы оснащены передовыми системами активной и пассивной безопасности — антиблокировочной и антипробуксовочной.
Перевод одного из автобусных маршрутов целиком на газовое топливо — результат совместных усилий транспортников и местных властей, направленных на улучшение экологического состояния региона.
Важно отметить, что в Ленобласти принят закон, согласно которому налогоплательщики, имеющие автотранспорт, с 1 января 2019 года пользуются серьезными налоговыми льготами: оплата транспортного налога у тех, кто заправляет свои автомобили природным газом, составляет 50 процентов.
В планах администрации региона в ближайшие пять лет перевести на газ всю коммунальную технику и половину общественного транспорта, а также дорожную строительную технику.
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Общество , Экология , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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