Автобусы Ленобласти переходят на экологичное топливо

Маршрут N 565 Кировск — Санкт-Петербург , который соединяет Северную столицу и один из густонаселенных районов Ленинградской области , всегда оживлен: многие пассажиры ежедневно пользуются им при проезде на работу и обратно — ведь Кировск расположен всего в 35 километрах от Санкт-Петербурга. Компания "Питеравто", что обслуживает этот маршрут, по договоренности с руководством Ленинградской области переводит его на экологичное топливо — природный газ. Как нам стало известно, отныне все машины этого маршрута будут работать только на газе.

Компания уже закупила для этих целей новые автобусы. Вместимость каждой машины — 45 мест, оборудованных ремнями безопасности. Для каждой пары кресел предусмотрены полки для багажа. Автобусы оснащены передовыми системами активной и пассивной безопасности — антиблокировочной и антипробуксовочной.

Перевод одного из автобусных маршрутов целиком на газовое топливо — результат совместных усилий транспортников и местных властей, направленных на улучшение экологического состояния региона.

Важно отметить, что в Ленобласти принят закон, согласно которому налогоплательщики, имеющие автотранспорт, с 1 января 2019 года пользуются серьезными налоговыми льготами: оплата транспортного налога у тех, кто заправляет свои автомобили природным газом, составляет 50 процентов.

В планах администрации региона в ближайшие пять лет перевести на газ всю коммунальную технику и половину общественного транспорта, а также дорожную строительную технику.