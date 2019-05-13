Жители деревни взбунтовались против студии Михалкова

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Жители деревни воспротивились съемкам Михалкова 

Рамблер 17 минут назад
Жители деревни Кинерма в Карелии потребовали запретить съемки постановочного пожара в одном из деревянных строений населенного пункта.
Деревня Кинерма является членом Ассоциации самых красивых деревень России. Местные жители разослали письма в администрацию Карелии и МЧС с требованием запретить разводить пожар в деревне во время работы над фильмом «Огонь», который снимает студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ».
«На территории находится десять памятников архитектуры. Наша деревня представляет не меньшую ценность, чем музей под открытым небом "Кижи". Мы уже более 20 лет сохраняем свою деревню", — рассказала «Интерфаксу» жительница деревни, один из авторов обращений Ольга Гоккоева.
В республиканском МЧС пообещали взять ситуацию под контроль.
В ведомстве сообщили, что представители «ТРИТЭ» не обращались к ним по вопросам обеспечения безопасности во время съемок.
Кинерма является старинной карельской деревней в составе Ведлозерского сельского поселения Пряжинского национального района республики. Деревня является комплексным памятником истории, в ней проживают карелы-ливвики. Старейшие из деревянных жилых домов населенного пункта были возведены еще в XVIII веке.
Комментарии54
Общество , Видео , Никита Михалков , МЧС , Интерфакс , Республика Карелия
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