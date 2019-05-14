Сын Федора Конюхова рассказал о его новых рекордах

Федору Конюхову на момент путешествия было 67 лет, что делает его самым возрастным гребцом-одиночкой. Также он прошел на веслах самую большую дистанцию в «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах — 11 тысяч 525 километров, провел в Южном океане больше всего времени — 154 дня, превысив предыдущее достижение на 95 дней.

Путешественник планирует верифицировать рекорды в Обществе океанских гребцов в Англии, а затем зарегистрировать их в Книге рекордов Гиннесса.

Также Оскар Конюхов отметил, что его отец стал первым, кому удался весельный переход через Южный океан. До него разными путешественниками было предпринято пять попыток перехода с разными точками старта в Тасмании, Новой Зеландии и на Фолклендских острова.

9 мая Конюхов на лодке «Акрос» достиг мыса Горн и группы островов Диего-Рамирес, которая является самой южной точкой Чили и Южной Америки. Тем самым он завершил первый этап своего кругосветного путешествия через южный Тихий океан с запада на восток.

Это самая протяженная часть (11 тысяч километров) маршрута, разбитого на три части и общей длиной 27 тысяч километров. В декабре 2019 года начнется второй этап путешествия, в ходе которого Конюхов должен добраться от мыса Горн до мыса Люин (Австралия), а в декабре 2020 года начнется переход от Австралии до Новой Зеландии.