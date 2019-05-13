Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» стартует в России

14 мая стартует 6-я всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Она направлена на противодействие распространению ВИЧ-инфекции в стране.

Акция проводится в поддержку Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ до 2020 года и дальнейшую перспективу с целью объединения усилий органов власти и общественных организаций для предотвращения распространения заболевания, информирования населения о методах его диагностики и профилактики.

Шестая по счету акция «Стоп ВИЧ/СПИД» стартует завтра — на предприятиях в регионах с повышенным уровнем поражения населения ВИЧ-инфекцией будет проведен День единых действий против ВИЧ на производстве, а в многофункциональных центрах Москвы пройдут лекции о ВИЧ/СПИДе.

15 мая в Хабаровске состоится научно-практическая конференция «Дальний Восток без СПИДа», а в медицинском научно-образовательном центре МГУ имени Ломоносова — пленум молодых ученых на тему «Пациент с ВИЧ-положительным статусом. Как не нарушить клятву Гиппократа».

16 мая на базе Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» пройдет студенческий форум «Остановим СПИД вместе!». На территории вуза желающие смогут пройти добровольное тестирование на ВИЧ и получить до— и послетестовое консультирование.

17 мая станет Днем здорового образа жизни для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования — медики проинформируют их об опасных инфекциях и путях их передачи.

18 и 19 мая по территории ВДНХ в Москве будут ездить передвижные лаборатории Департамента здравоохранения столицы — в рамках информационно-просветительского мероприятия «Сдай тест на ВИЧ» там можно будет получить бесплатное анонимное тестирование и консультирование.

Кроме того, в храмах РПЦ 19 мая в рамках Дня памяти умерших от СПИДа пройдут поминальные богослужения.

На протяжении всей акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (14-19 мая) будет работать круглосуточная телефонная горячая линия Роспотребнадзора для оказания индивидуальной информационной поддержки населению — по телефону 8 (800) 555-49-43, — а во всех СПИД-центрах субъектов Российской Федерации можно будет получить бесплатные консультации.