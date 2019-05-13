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Депутаты предлагают праздновать День победы над Японией 

Вести.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Группа депутатов-коммунистов внесла в Госдуму законопроект о праздновании Дня победы над милитаристской Японией. Праздник предлагается сделать 3 сентября, передает "Интерфакс".
В числе памятных дат в действующем законе значится только 2 сентября — День окончания второй мировой войны, и этого, по мнению депутатов, недостаточно, поскольку не отражает "суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии".
Победа же создала "надежный правовой фундамент" для исключения сомнений в правомерности российского суверенитета на Сахалине и Курильских островах и подтвердила безосновательность претензий по данному вопросу в будущем.
В названии праздника важно указывать, что победа состоялась именно над милитаристской Японией, то есть над политическим режимом, свержение которого не было направлено против мирных жителей, отметили депутаты.
Инициатива, подчеркивается в документе, важна для поддержание территориальной целостности России на Дальнем Востоке.
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Комментарии94
Общество , Госдума , КПРФ , Интерфакс , Япония
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