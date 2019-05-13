Депутаты предлагают праздновать День победы над Японией

Группа депутатов- коммунистов внесла в Госдуму законопроект о праздновании Дня победы над милитаристской Японией . Праздник предлагается сделать 3 сентября, передает "Интерфакс".

В числе памятных дат в действующем законе значится только 2 сентября — День окончания второй мировой войны, и этого, по мнению депутатов, недостаточно, поскольку не отражает "суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии".

Победа же создала "надежный правовой фундамент" для исключения сомнений в правомерности российского суверенитета на Сахалине и Курильских островах и подтвердила безосновательность претензий по данному вопросу в будущем.

В названии праздника важно указывать, что победа состоялась именно над милитаристской Японией, то есть над политическим режимом, свержение которого не было направлено против мирных жителей, отметили депутаты.

Инициатива, подчеркивается в документе, важна для поддержание территориальной целостности России на Дальнем Востоке.