В России предложили усложнить процедуру развода

В России предложили усложнить процесс расторжения брака. С соответствующей инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. В ближайшее время он намерен отправить документ на рассмотрение премьер-министра страны Дмитрию Медведеву, передает News.ru

Депутат предлагает отказаться от возможности заочного развода и установить «санитарную паузу» в 2-3 месяца, чтобы дать супругам время еще раз обдумать свое решение. Намерение развестись муж и жена должны повторить дважды: при подаче заявления и по истечении указанного срока. Для пар, имеющих детей, «санитарную паузу» предлагают увеличить до полугода.

Также депутат предлагает обязать разводящихся супругов посещать семейного психолога, который за несколько сеансов может оценить шансы на сохранение ячейки общества.

Затраты на консультации у психолога предполагается компенсировать из Фонда обязательного медицинского страхования.