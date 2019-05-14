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Полиция задержала четырех протестующих против храма в Екатеринбурге 

РИА Новости + ещё 81 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, пытавшихся пробраться за ограждение строительной площадки храма в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером во вторник во время акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга несколько человек попытались прорваться за ограждение, после чего четверо были задержаны. Правоохранительные органы отвели четырех мужчин к автомобилям полиции и, оформив документы, погрузили в автобусы полка ППС.
Перед этим несколько митингующих попытались сломать забор и прорваться за оцепление и выкинули часть ограждения в пруд.
Тем временем митингующие в сквере взялись за руки и призывая сохранить зеленые насаждения, начали водить хоровод вокруг забора, огораживающего строительную площадку.
Во вторник в Екатеринбурге проходит вторая акция против строительства храма на площади возле Свердловского театра драмы. Ранее губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что "люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер". Он назвал ситуацию сложной, добавив, что можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе — многолетний вопрос, и протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга. После переговоров власти заявили, что строительство храма продолжится.
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Общество , Происшествия , Евгений Куйвашев , МВД , РИА Новости , Екатеринбург
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