Полиция задержала четырех протестующих против храма в Екатеринбурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, пытавшихся пробраться за ограждение строительной площадки храма в Екатеринбурге , передает корреспондент РИА Новости.

Вечером во вторник во время акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга несколько человек попытались прорваться за ограждение, после чего четверо были задержаны. Правоохранительные органы отвели четырех мужчин к автомобилям полиции и, оформив документы, погрузили в автобусы полка ППС.

Перед этим несколько митингующих попытались сломать забор и прорваться за оцепление и выкинули часть ограждения в пруд.

Тем временем митингующие в сквере взялись за руки и призывая сохранить зеленые насаждения, начали водить хоровод вокруг забора, огораживающего строительную площадку.