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Многодетные семьи предлагается освободить от налога на имущество 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Члены многодетных семей смогут рассчитывать на льготу по налогу на имущество физлиц. Такой законопроект, внесенный ранее депутатами во главе с председателем Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в мае.
Законодатели предлагают освободить более полутора миллионов многодетных семей от уплаты налога на имущество физлиц, для чего предлагается дополнить статью 407 Налогового кодекса соответствующими положениями.
«До настоящего времени в стране, фактически, отсутствует единая система федеральных нормативных правовых актов, направленных на государственную поддержку многодетных семей. В частности, Налоговый кодекс Российской Федерации не предусматривает налоговых льгот по налогу на имущество физлиц в отношении данной категории граждан», — говорится в пояснительной записке к документу.
Разработчикам представляется очевидным, что в отношении многодетных семей должны быть выработаны особые меры поддержки, а реальная поддержка семей с детьми, в том числе — налоговая, должна стать одним из приоритетов государственной политики и работы законодателей.
По их мнению принятие законопроекта поспособствует улучшению общей демографической ситуации в России, повышению рождаемости, повышению статуса семей, имеющих трех и более детей.
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Общество , Тамара Плетнева , Госдума
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