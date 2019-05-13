Многодетные семьи предлагается освободить от налога на имущество

Члены многодетных семей смогут рассчитывать на льготу по налогу на имущество физлиц. Такой законопроект, внесенный ранее депутатами во главе с председателем Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой Госдума планирует рассмотреть в первом чтении в мае.

Законодатели предлагают освободить более полутора миллионов многодетных семей от уплаты налога на имущество физлиц, для чего предлагается дополнить статью 407 Налогового кодекса соответствующими положениями.

«До настоящего времени в стране, фактически, отсутствует единая система федеральных нормативных правовых актов, направленных на государственную поддержку многодетных семей. В частности, Налоговый кодекс Российской Федерации не предусматривает налоговых льгот по налогу на имущество физлиц в отношении данной категории граждан», — говорится в пояснительной записке к документу.

Разработчикам представляется очевидным, что в отношении многодетных семей должны быть выработаны особые меры поддержки, а реальная поддержка семей с детьми, в том числе — налоговая, должна стать одним из приоритетов государственной политики и работы законодателей.

По их мнению принятие законопроекта поспособствует улучшению общей демографической ситуации в России, повышению рождаемости, повышению статуса семей, имеющих трех и более детей.