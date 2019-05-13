«Говорит Москва» закрыло шоу Сергея Доренко

Об этом сообщается на сайте станции.

«"Подъема" больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко . Заменить его не сможет никто», — говорится в сообщении. Уточняется, что шоу уйдет из эфира 14 мая.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты.