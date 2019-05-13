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«Говорит Москва» закрыло шоу Сергея Доренко 

Lenta.ru + ещё 12 27 минут назад
Фото: ТАСС
Об этом сообщается на сайте станции.
«"Подъема" больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто», — говорится в сообщении. Уточняется, что шоу уйдет из эфира 14 мая.
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты.
Ранее 13 мая друг Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче. По его словам, тот пожаловался на повышенное давление и на «мушек» перед глазами. Также выяснилось, что журналист в день своей гибели проехал на мотоцикле около 600 километров.
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Общество , Сергей Доренко , Бронислав Виногродский , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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