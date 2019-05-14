Россияне не верят, что их зарплаты могут вырасти

Подавляющее большинство россиян не видят прямой связи между затраченными усилиями и оплатой труда, гласят свежие данные ВЦИОМ . 68% респондентов полагают, что их зарплата не увеличится, даже если они станут работать больше и лучше. Особенно это касается старших поколений. А вот 63% молодых людей от 18 до 24 лет надеются, что при росте производительности вырастет и денежное довольствие.

В целом участникам опроса их работа нравится: об этом заявили 85% респондентов. Более половины из них остались бы на текущем месте даже при отсутствии финансовой необходимости. Каждый пятый предпочел бы сменить работу или вообще от нее отказаться. В основном хотели бы уволиться и больше не работать россияне от 60 лет.

В то же время, исследование международной рекрутинговой компании Hays в России показало, что большинство россиян готовы ради карьеры переехать в другой город страны. При этом 35% определенно созрели для такого шага, еще 56% не могут сразу дать ответ, но согласны рассмотреть различные варианты, которые предложит работодатель.

51% респондентов заявили, что город или регион, в который потребуется переезд, не важен: главное, чтобы на новом месте был интересный проект и возможность карьерного развития. 37% предпочли бы переехать в Санкт-Петербург , 32% — в Москву , а еще 27% — в Южный и Северо-Кавказский ФО и Крым

73% профессионалов считают, что переезд дает возможность повысить уровень дохода. При этом 37% респондентов ждут, что зарплата вырастет более чем на 50%. Чуть меньше (33%) готовы перебазироваться ради роста оклада от 31 до 50%. Еще 19% ожидают повышения от 21 до 30%.

67% опрошенных рассматривают переезд в качестве профессионального развития. 54% рассчитывают на более интересные задачи, а 50% полагают, что релокация поможет ускорить карьерный рост.

Если бы молодость знала…

Результаты опросов вполне закономерны и связаны между собой, считают опрошенные «Ридусом» эксперты. Молодые люди, которые только что закончили институты, полны сил и желания доказать всем свое превосходство. К тому же, в начале карьеры связь между производительностью и доходом действительно прямая, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский.

«Ты начинаешь с самых низов в компании, и с ростом твоего уровня в ней получаешь большую зарплату», — поясняет он.

Однако уже ближе к 30 годам человек достигает определенного уровня, дальше которого подняться не всегда возможно в силу независящих от него причин. Количество вакансий в высшем менеджменте компаний ограничено, ротация или горизонтальная мобильность в данном сегменте рынка труда тоже довольно низкая.

«Вот и получается, что на этом этапе уже нет прямой связи между производительностью и заработной платой, чаще всего приходится просто ждать, чтобы освободилось место. Более того, не редкая ситуация, когда, занимая один и тот же пост, человек за пару лет настолько автоматизирует свои процессы, что реально рабочего времени у него от силы 2/3 от рабочего дня. Что позволяет ему «любить» такую работу, ведь она позволяет иметь стабильный доход при сокращении трудозатрат», — рассуждает эксперт.

Собственно, из этого и вытекает ситуация, когда люди готовы к переездам за лучшими условиями оплаты труда или более интересными задачами, которые, как правило, ассоциируются с новыми возможностями, в том числе и карьерными.

По мнению эксперта, чтобы человек не «застаивался» и не «выгорал», работодатель раз в квартал должен менять ему задачи (в рамках его трудовых возможностей). Это будет подстегивать интерес к работе и сохранять продуктивность.

Вынужденная мобильность

Стремление россиян к переезду абсолютно логично в условиях концентрации высокооплачиваемых рабочих мест в крупных городах и региональных столицах, полагает

главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков

«Доходы россиян вне этих агломераций ниже на порядок, а значит при низких темпах экономического роста и бюджетной централизации, граждане вынуждены стремиться быть поближе к еще не пересохшим государственным и корпоративным финансовым потокам», — констатирует он.

По словам эксперта, до 2014−2015 года, возможно, это было еще не так выражено, все-таки запас финансовой прочности и у граждан, и у регионов был явно выше. Теперь же на фоне многолетнего падения реальных доходов, стагнации в экономике и бюджетной консолидации, другого выбора кроме переезда практически не остается.

«Можно назвать это «вынужденной мобильностью», причем люди постарше к таким «приключениям» уже не готовы, а для молодых россиян это шанс. Отсюда и «наивный» оптимизм последних, относительно влияния собственных усилий на уровень доходов, и «обреченный» пессимизм первых, для большинства которых затраченные трудовые усилия были стерты, например, несколькими девальвационными шоками или пенсионными реформами», — продолжает аналитик.

Угроза для регионов

С одной стороны, трудовая мобильность населения — это, конечно, хорошо. Но при таких условиях она грозит вымыванием трудовых ресурсов из регионов в крупные города.

«Процесс этот протекает уже давно и пока возможностей для его остановки не видно. Пока существует существенная разница в оплате труда между столицей и регионами, люди будут стремиться уехать к «большим деньгам». Собственно, сейчас мы наблюдаем не трудовую мобильность, а трудовую эмиграцию. Люди едут не только за доходом, но и с конкретной целью — остаться в столицах навсегда, чтобы уже их дети сразу могли начинать «с высокого старта»», — полагает Иногородский.

Последствия всех этих процессов тоже логичны и понятны, добавляет Быков — наиболее трудоспособные граждане будут все более концентрироваться в крупных городах и мегаполисах, создавая импульс к их ускоренному развитию. А города и населенные пункты поменьше, будут все сильнее отставать в своем развитии, возможно даже маргинализируясь, увеличивая и без того уже большое расслоение общества по региональному принципу.

«Все это — дезинтеграционные процессы, как для межличностного общения, так и в отношении к гражданам по их региональной принадлежности, которые могут привести к соответствующим политическим последствиям. Особенно учитывая многонациональную специфику нашей страны», — предупреждает эксперт.

Концентрация населения в крупных агломерациях — неизбежный процесс, но он должен максимально смягчаться государством для того чтобы снизить политические риски, считает он.