Далай-лама подарил статуи Будды главным буддийским монастырям России

Далай-лама впервые в завершении учений для российских буддистов в североиндийской Дхарамсале подарил статуи Будды главным монастырям буддийских регионов России и единственному на северо-западе страны дацану Санкт-Петербурга Гунзэчойнэй.

"Его Святейшество Далай-лама подарил статуи Будды главным монастырям буддийских регионов России (Бурятии, Забайкалья, Калмыкии и Тувы), а также Санкт-Петербургскому дацану. Этот дацан был построен в начале 20 века на средства буддистов Российской империи и имеет богатую историю. Он уникален тем, что вклад в его строительство внес лично Далай-лама XIII (предшественник нынешнего Далай-ламы — ред.)", — сказал РИА Новости представитель Далай-ламы в России и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

По его словам, подаренная Далай-ламой статуя Будды — драгоценная святыня для каждого монастыря и храма.

"Особую значимость этому дару придает то, что он сделан в заключительный день юбилейных, десятых по счету ежегодных учений Его Святейшества для российских буддистов", — добавил Тэло Ринпоче.

Статуи Будды для алтарей буддийских монастырей России их представителям из рук в руки передал помощник Далай-ламы по религиозным вопросам лама Янгтинг Ринпоче. Он также участвовал в учениях для россиян в Дхарамсале, где расположена резиденция Далай-ламы.

Духовному лидеру 83 года, и недавно из-за легочной инфекции он провел несколько дней в больнице в Дели. Но несмотря на то, что он еще не совсем оправился после болезни и с трудом поднимается на трон, Далай-лама не стал отменять намеченные встречи с россиянами. На протяжении трех дней учений 10-12 мая в главном тибетском храмовом комплексе Цуглакан в Дхарамсале он разъяснял древние философские сочинения, отвечал на вопросы, задорно смеялся, улыбался и пожимал руки всем, кому посчастливилось попасть в первые ряды слушателей. И даже сфотографировался со всеми 1200 паломниками из России.

Учения Далай-ламы для буддистов России проводятся в Индии с 2009 года ежегодно по просьбе ламы Бурятии Ело Ринпоче, верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и при поддержке верховного ламы Тувы Лобсанга Чамзы. Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия) и Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва).