Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»

Снимки силовиков со штендерами, на которых распечатаны фотографии одного и того же человека с подписью: Кудашкин Матвей Андреевич и Кудашкин Андрей Матвеевич — появились в официальном паблике регионального МВД.

После того, как на это обратили внимание в сети, снимки с шествия были удалены.

На портале «Подвиг народа» есть данные о ветеране Кудашкине Матвее Андреевиче из села Баево Мордовской ССР. Он родился в 1905 году. В 1986-м Кудашкина наградили орденом Отечественной войны второй степени.