Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая

Мордовии министр МВД Юрий Арсентьев, прокурор РМ Александр Филимонов и Владыка Вениамин приняли участие в акцию «Бессмертный полк» 9 мая с портретом одного и того же ветерана.

«Омбудсмен полиции»

Фотографии подписаны разными именами: Кудашкин Матвей Андреевич и Кудашкин Андрей Матвеевич. Как сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» , совпадение обнаружилось после того, как пресс-служба МВД по республике Мордовия поделилась своими фотографиями с 9 мая. Автор оригинального поста уже удалил его.

На портале «Подвиг народа» есть информация о Кудашкине Матвее Андреевиче, родившемся в в 1905 году в Мордовской ССР. В 1986 году ветеран был награжден орденом Отечественной войны второй степени.