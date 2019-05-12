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Прокурор и генерал вышли с одним и тем же фото 9 мая 

Рамблер 42 минуты назад
В Мордовии министр МВД Юрий Арсентьев, прокурор РМ Александр Филимонов и Владыка Вениамин приняли участие в акцию «Бессмертный полк» 9 мая с портретом одного и того же ветерана.
«Омбудсмен полиции»
Фотографии подписаны разными именами: Кудашкин Матвей Андреевич и Кудашкин Андрей Матвеевич. Как сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», совпадение обнаружилось после того, как пресс-служба МВД по республике Мордовия поделилась своими фотографиями с 9 мая. Автор оригинального поста уже удалил его.
На портале «Подвиг народа» есть информация о Кудашкине Матвее Андреевиче, родившемся в в 1905 году в Мордовской ССР. В 1986 году ветеран был награжден орденом Отечественной войны второй степени.
Общество , Видео , Александр Филимонов , МВД , Республика Мордовия
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