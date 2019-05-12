Вдова Доренко рассказала о его последней воле

Вдова журналиста Сергея Доренко — Юлия рассказала, что, приняв решение о кремации, она выполняет волю мужа. Он, по ее словам, «был категорически против обрядов, связанных с захоронением гроба в земле», сообщает радиостанция «Говорит Москва»

Несколько лет назад скончался отец журналиста Леонид Доренко. Его кремировали.

«В 2014 году мы с Сергеем и его мамой похоронили таким образом Леонида Филипповича. Это было решение Сергея, он в нём не сомневался», — рассказала вдова.

Более того, Доренко просил, чтобы его прах был разделен.

«Часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям; часть — развеяна на горе Митридат, в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной».

Об этом Доренко часто говорил своим близким.

«Сергей даже выбрал музыкальное сопровождение для прощания: Simon & Garfunkel «Bridge Over Troubled Water». Я считала своим долгом выполнить волю любимого человека», — сказала она.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая. Ранее дочери обратились в полицию с просьбой проверить, не был ли отравлен журналист. Они просили не отдавать тело на кремацию. После этого во 2-й судебный морг было направлено распоряжение не выдавать тело вдове в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы.

По словам вдовы журналиста, за последние три года он несколько раз проходил обследования сердца. В частности, она упомянула его визит к специалистам в июне 2016 года. Тогда посредством ультразвукового обследования был поставлен диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией 1 степени.

Тогда же чтобы подтвердить диагноз, Доренко сделал КТ коронарных артерий в другой клинике. Врачи считали, что операция не нужна. Через год он снова обследовался для контроля.

«Сергей знал о проблемах с сердцем, на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление. Все медицинские документы уже переданы в полицию», — сообщила Юлия Доренко.

Она также рассказала, что у Доренко были непростые отношения с дочерьми от первого брака.

«Со старшей дочерью Екатериной Доренко Сергей не общался несколько лет. С Ксенией созванивался пару раз в год», — отметила она.

По словам Юлии Доренко, дочери не пришли на похороны своего деда, отца журналиста.