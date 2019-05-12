«Не будут летать больше года»: что делать аэрофобам

Авиакатастрофы нередко приводят к всплескам аэрофобии и отбивают у людей желание летать на самолетах. В связи с аварией самолета Sukhoi Superjet 100 в причинах аэрофобии и способах борьбы с ней разбиралась «Газета.Ru».

Хотя самолеты падают редко, каждая авиакатастрофа привлекает много внимания. Жуткие картины обломков и тел погибших, которые появляются в репортажах, производят сильное впечатление, от которого одна мысль об авиаперелете наполняет ужасом.

Реальность, однако, такова, что шансы погибнуть в автомобильной аварии намного выше, чем в авиакатастрофе. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2015 году коммерческие рейсы перевезли более 3,5 млрд пассажиров во всем мире.

За это время произошло 68 аварий, четыре из которых привели к гибели 136 человек. Если добавить катастрофы самолетов Germanwings и «Когалымавиа» , количество смертей увеличивается до 510.

При этом, по данным ВОЗ , в ДТП по всему миру гибнет более миллиона человек в год.

Очередная вспышка страха перед полетами охватила россиян после авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 5 мая. Самолет, отправившийся из Москвы Мурманск , вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку, в ходе которой загорелся. В результате пожара погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Аэрофобия — (боязнь полетов) это расстройство, сопровождающееся неприятными физиологическими ощущениями, неуправляемым страхом и тревогой, возникающими уже в преддверии предстоящего полета. Наиболее экстремальные ее проявления — рвота, панические атаки, потеря сознания.

Страх перед полетами проявляется не только непосредственно в самолете, но и при появлении перспективы полета. Он способен создавать трудности в работе при необходимости командировок и в семейной жизни при планировании совместных путешествий — люди с аэрофобией зачастую выберут более длинный и неудобный маршрут на автомобиле или поезде, чем сядут в самолет.

Причины возникновения аэрофобии не изучены до конца. Некоторые специалисты считают ее «подвидом» клаустрофобии, которая проявляется в тесном салоне самолета. Наиболее сильное беспокойство у людей с аэрофобией вызывают взлет и посадка, попадание в зоны турбулентности и плохая погода во время полета. Около 60% людей, которые боятся летать, сообщают и о некоторых других тревожных расстройствах.

Сами люди с аэрофобией объясняют свой страх по-разному. Некоторые боятся что что-то произойдет с самолетом — откажет какая-то из систем, пилот не справится с управлением. Другие переживают, что что-то случится с ними самими — например, полет спровоцирует сердечный приступ и на борту никто не сможет им помочь (на самом деле такое беспокойство обосновано лишь для людей с заболеваниями сердца).

Упоминания о страхе перед полетами впервые появились в конце Первой мировой войны в британской научной литературе, тогда его называли «аэроневрозом» и этот термин касался в первую очередь пилотов и экипажа, у которых полет вызывал страх. До середины ХХ века этот вопрос изучался не слишком активно, но по мере роста популярности пассажирских авиаперевозок стало ясно, что проблема весьма распространена.

Сегодня распространенность аэрофобии, по разным данным, составляет от 2,5% до 40% (впрочем, такое большое число скорее всего связано с самодиагностикой, которая не всегда оказывается верна).

По данным опроса, проведенного Университетом Чепмена в 2015 году, клиническая аэрофобия поражает около 6,5% населения США. Еще около 15% испытывают, по крайней мере, некоторое беспокойство по поводу полета.

Основными симптомами аэрофобии являются нервозность уже за несколько дней до полета, возможный отказ от авиаперелетов из-за страха перед полетом, учащенное или сбивчивое дыхание во время полета, повышенное сердцебиение, напряженные мышцы, потные ладони, потребность в алкоголе как в средстве успокоения в полете, анализ звуков и перемещений экипажа по салону во время полета, представление в воображении картин авиакатастроф, непреодолимая тяга к поиску информации в СМИ об авиакатастрофах и другие подобные стрессовые психические и физические явления.

На людей с аэрофобией сильно влияет информация об авиакатастрофах. Так, сразу после терактов 11 сентября 2001 года многие американцы отказались от полетов и предпочли поездки на машинах. В итоге в ДТП в следующие три месяца погибло на 350 человек больше, чем обычно.

Кроме того, авиакатастрофы сказываются на репутации компаний.

С момента второй катастрофы самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии прошло ровно два месяца, в двух крушениях, первое из которых произошло в Индонезии в октябре 2018 года, погибли 346 человек.

В настоящее время компания Boeing сократила производство этих самолетов, сосредоточив усилия на исправление алгоритмов в программном обеспечении, которые привели к трагическим последствиям. При этом компании только предстоит убедить мировые авиакомпании в безопасности этого семейства новейших самолетов. Однако куда сложнее будет убедить в их надежности самих пассажиров.

Исследование, проведенное Barclays Investment Bank, заставляет предположить, что пассажиры будут избегать полетов на скомпрометировавших себя самолетах даже после того, как регуляторы вернут их в небо, передает Washington Post.

В исследовании, в котором приняли участие 1765 человек из Европы и северной Америки, летающих самолетами минимум раз в год, 44% опрошенных заявили, что отказываются от полетов на MAX как минимум на год. При этом 39% согласны довериться этим самолетам спустя несколько месяцев после их возвращения в небо. И лишь 20% опрошенных заявили, что готовы летать на них сразу после возобновления полетов.

«Примерно половина не будет летать на MAX в течение года и больше, — говорится в исследовании. — Оказавшись перед выбором между MAX и другим типом самолета, 52% выберут другой лайнер».

«Доверие летающей публики очень, очень важно для нас», — заявил на встрече с инвесторами председатель совета директоров Boeing Деннис Мюленбург.

Очевидно, после трагедии в Шереметьево и на фоне негативных публикаций часть российских пассажиров также откажется от полетов на самолете Sukhoi Superjet 100.

При этом бывший глава компании «Сухой» Михаил Погосян обвинил средства массовой информации в том, что люди стали бояться летать на самолетах Sukhoi Superjet (SSJ-100).

«Боязнь людей — это результат необъективного освещения в СМИ», — сказал он журналистам, передает РИА «Новости».

Справиться со страхом полетов можно с помощью противотревожных препаратов и психотерапии, включая методы с применением виртуальной реальности. Также полезно будет освоить техники релаксации. Однако, хотя использование тех или иных способов позволяет значительно снизить страх перед полетом, полностью избавиться от него проблематично.

Психиатр Роберт Лондон предлагает семь шагов, которые помогут морально подготовиться к полету и пережить его максимально спокойно.

Обучиться техникам релаксации. Медиация, осознанность, самогипноз позволяют успокоиться и расслабиться.

Подумать о достижениях человечества. До самолета люди изобретали колесницы, дилижансы, автомобили — и все это служило на благо общества.

Не забывать о своей причастности к обществу. Тому самому, которое создало множество удивительных изобретений.

Убедить себя в том, что самолет — не враг, а союзник. Он — творение человеческой мысли и был создан чтобы помогать людям, а не вредить им.

Начать практиковать техники релаксации еще до полета. Можно начать даже за несколько месяцев до вылета и прибегать к ним во время планирования перелета, чтобы снизить тревожность в эти моменты.

На борту самолета расслабиться и обратиться к мыслям о достижениях человечества.

Попробовать создать в своей голове фильм. Представить пустой экран, а затем «вывести» на него приятные образы. Например, воспроизвести себя, занимающегося любимыми делами.

Такая «настройка» своих мыслей на позитивный лад позволит снизить уровень беспокойства. Даже если полет и не принесет удовольствия, по крайней мере, он не будет вызывать привычной паники. Сосредоточенность на размышлениях и контроль над своими мыслями дадут возможность отвлечься от тревожных переживаний и скоротать время в полете.

А вот употреблять алкоголь в полете не следует — он способствует обострению чувств, и состояние страха может только усугубиться.

Бесконтрольное употребление седативных средств также может спровоцировать перевозбуждение нервной системы.

Хотя вероятность погибнуть в авиакатастрофе очень низкая, вещи, которых следует бояться в самолетах, действительно есть. К ним относится повышенный в ограниченном пространстве риск передачи инфекций (в основном, вируса гриппа), тромбоз глубоких вен, риск которого увеличивается при частых и длительных перелетах, воздействие космической радиации и химическое загрязнение воздуха в салоне.