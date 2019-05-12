Прощания не будет. Полиция запретила выдавать тело Доренко

Во 2-й судебный морг ночью было направлено распоряжение не выдавать тело «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы». Документ подписан заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москве Николаем Бахтиным.

Ранее дочери Сергея Доренко от первого брака — Ксения и Екатерина — обратились с просьбой проверить, не был ли отравлен журналист. Они просили не отдавать тело на кремацию.

Как пояснил начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев вскрытие проводилось в день смерти, было установлено, что причина смерти естественная.

«Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено», — сказал он.

В официальном заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной части аорты. Журналист скончался 9 мая в возрасте 59 лет, когда ехал из Переславль-Залесского на мотоцикле.