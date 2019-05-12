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Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится 

Говорит Москва + ещё 5 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция.
Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москве Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нём содержится распоряжение не выдавать тело «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы».
Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака — Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен.
Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил радиостанции «Говорит Москва», что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.
«Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено».
Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты. «Аневризма грудной части аорты разорванная» — говорится в документе. Журналист скончался 9 мая в центре Москвы. Он возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле.
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Общество , Сергей Доренко , МВД , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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