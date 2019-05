Этот парень побил рекорд «Своей игры» и стал миллионером. В чем его секрет?

Профессиональный игрок и беттор из США Джеймс Хольцхауэр стал грозой американских телевикторин. Уже несколько лет он ставит несокрушимые рекорды, которые пока не побил ни один участник интеллектуальных конкурсов. Залог его успехов — четко выверенная тактика игры и память о любимой бабушке. Как заработать на играх целое состояние и почему для этого важно помнить дни рождения членов семьи — в материале «Ленты.ру».

Первые рекорды

Карьера Хольцхауэра на телевидении началась еще в 2014 году. Тогда он принял участие в шоу The Chase (дословно — «погоня»). По условиям этой игры конкурсанты должны соперничать с так называемым «охотником» (его также называют «преследователем») — специально нанятым эрудитом, представляющим интересы шоу. Участники пытаются ответить на наибольшее количество вопросов за одну минуту и опередить соперников, чтобы попасть в финальный раунд — последнюю «погоню». Победивший в финальном раунде получает денежный призовой фонд.

В американском конкурсе роль «охотника» много лет исполняет Марк Лаббетт по провищу Зверь. На его счету — множество «пойманных», которые покинули шоу ни с чем. В сентябре 2014-го Хольцхауэр опередил Лаббетта в одном из раундов и возглавил финальную «погоню», которая также увенчалась успехом. Тогда он не только принес команде почти 60 тысяч долларов (около 4 миллионов рублей по текущему курсу), но и установил беспрецедентный рекорд, правильно ответив в финале на 19 вопросов.

После провала в шоу 500 Questions в 2015 году Хольцхауэр несколько лет копил силы. Весной 2019-го он триумфально вернулся на телевидение в эфире телевикторины Jeopardy! (эквивалент российской «Своей игры»), и тогда о нем заговорил весь мир.

Бабушкин внучок

Впервые Хольцхауэр выделился из общей массы конкурсантов 9 апреля 2019 года, побив рекорд денежного выигрыша, который когда-либо единовременно получали участники Jeopardy! 34-летний эрудит выиграл 110 тысяч 914 долларов (7,2 миллиона рублей), оставив далеко позади предыдущего чемпиона Роджера Крейга, который в сентябре 2010 года получил 77 тысяч долларов (в рублях — 5 миллионов).

Сумма, выигранная Хольцхауэром, неслучайна: число 110914 составлено из даты рождения его дочери (9 ноября 2014 года). По признанию главы семейства, он всегда мечтал поставить такой рекорд. Зрителей привели в восторг человечность и искренность конкурсанта: помимо отсылки к рождению дочери, он в финальном ответе поздравил своего друга с днем рождения. «Счастливого дня рождения, Бугер», — подписал он игровое поле, сопроводив фразу обозначением сердца.

Эта игра стала четвертой в победной серии Хольцхауэра. Общая сумма его заработка составляла на тот момент 244 тысячи 265 долларов (почти 16 миллионов рублей), но он не собирался останавливаться. Уже через 10 дней на десятом выигрыше подряд Джеймс снова поднял планку и побил собственный рекорд, выручив за один раз более 131 тысячи долларов (8,5 миллиона рублей). Тогда совокупный итог вознаграждения достиг уже 697 тысяч 787 долларов, что в рублях составляет свыше 45,6 миллиона рублей.

В последнем раунде Хольцхауэр рискнул 60 тысячами долларов, отвечая на вопрос в категории «Литературные персонажи XX века»: «Его имя относится к древнему району, где вы могли бы найти греческую столицу; его фамилия — птица». В поле для ответа мужчина написал: «Кто такой Аттикус Финч?» Ниже он приписал: «Это для тебя, бабушка».

Ответ оказался верным — Аттикус Финч является героем романа Харпер Ли «Убить пересмешника». Очередная отсылка к членам семьи конкурсанта, посвящающая его рекорд близким, умилила зрителей. Оказалось, что Хольцхауэр с детства смотрел Jeopardy! вместе с бабушкой, и тогда пообещал ей, что обязательно примет участие в их любимом шоу. По словам мужчины, он сосредоточился не на победе, а на том, что наконец выполнит обещание, данное 25 лет назад «самому прекрасному человеку, которого когда-либо видел свет». Своей игрой он почтил память о ней.

Спустя две недели после первого рекорда мужчина заработал больше миллиона долларов (65,4 миллиона рублей). По данным издания Chicago Tribune, он занял второе место в общем рейтинге победителей Jeopardy! Сейчас абсолютный рекорд принадлежит известному игроку Киту Дженнингсу, который в 2004 году победил в 72 играх и выиграл в общей сложности 2,5 миллиона долларов (163,5 миллиона рублей). Однако, несмотря на меньшую сумму приза, Хольцхауэр очевидно опережает его по результативности.

Согласно счетчику на официальном сайте, за 22 победных игры Хольцхауэр получил почти 1,7 миллиона долларов. За один эфир он зарабатывает больше, чем ведущий викторины Алекс Требек (его гонорар составляет примерно 50 тысяч долларов).

Была какая-то тактика

Практически все завсегдатаи телевикторин отмечают: новый рекордсмен владеет уникальной, отточенной до филигранности стратегией. Он стал первым, кто играет в Jeopardy! по-крупному и быстро движется к победе. Здесь ему помогает не только эрудиция, но и особые качества, которые он приобрел во время игры на спортивных ставках — стойкость азартного игрока, бесстрашие и быстрая реакция.

Игровая доска Jeopardy! похожа на сетку, которая содержит шесть категорий по пять вопросов в каждой. Чаще всего конкурсанты выбирают одну из тем и идут в ней от самого простого и «дешевого» задания до наиболее сложного и «дорогого». Позднее они переключаются на вторую выбранную категорию и повторяют тот же путь.

Однако Хольцхауэр сразу играет по-крупному: он выбирает наиболее сложные и высокооплачиваемые вопросы, выискивая специальные задания и опции, позволяющие удваивать выигрыш (к примеру, ответы на задания специальной категории). Он не боится ставить на кон всю сумму: «У меня нет ментального блока на ставку в 38 тысяч 314 долларов на один вопрос о ерунде. Это всего лишь деньги», — расслабленно комментирует он. Именно столько он поставил, когда получил первый крупный выигрыш. Джеймс не только идет поступательно к выигрышу, но и оперативно отрезает возможность выигрыша другим участникам.

Игрок уверяет, что метания по игровой доске в поисках наиболее крупного куша — его личное изобретение. Однако знатоки находят в этом сходства с тактикой легенды 1980-х Чака Форреста, который заставал противников врасплох своей хаотичной игрой. Предшественник Хольцхауэра, рекордсмен Роджер Крейг также делал неожиданные и довольно крупные ставки.

Мастер «циркулярной пилы»

Неоднократная участница викторины Jeopardy! и журналистка Терри Поус заявила, что в профессиональных кругах никто не называет Хольцхауэра иначе как «чемпион». По ее словам, благодаря его технике «циркулярной пилы» шоу особенно привлекательно для зрителей. Однако, отмечает она, для участников, которые всю жизнь ждали возможности проявить себя на телевидении, это становится «кошмарным сценарием», так как все шансы на победу исчезают под его напором.

Абсолютный чемпион телеигры Кен Дженнингс считает победное шествие Хольцхауэра «полным безумием». «Я думал, что видел все на Jeopardy!» — обескураженно заявил он. По словам рекордсмена, он всегда хотел наблюдать именно такую игру: еще в детстве Дженнингс пытался математически рассчитать, сколько можно выиграть в викторине, и выяснил, что наибольшие суммы приносят высокие ставки и постоянное удвоение выигрыша. Однако он был уверен, что никто никогда не опробует эту тактику в действии.

Социологи и специалисты по теории игр сходятся во мнении, что стратегия Хольцхауэра вполне жизнеспособна. «Он, конечно, не склонен к риску, но, учитывая его базу знаний и навыки использования кликера, для него это относительно безопасная стратегия», — заявил эксперт в области вычислительной науки из университета Чикаго Бенджамин Солтофф. По его оценке, неправильные ответы не обходятся рекордсмену слишком дорого.

Однако Хольцхауэр все же не забывает о спокойствии и сдержанности. Он твердо знает свои слабые места и редко запрашивает категории, в которых не ориентируется. Для Jeopardy! это наиболее мудрая тактика, так как за неправильные ответы ведущий вычитает средства из игрового кошелька конкурсанта. Согласно подсчетам поклонников, рекордсмен оказывается прав в 97 процентах случаев. Такое соотношение не позволяет ему потерять выигрыш и занятое в рейтинге место, и он получает право участвовать в новых выпусках.

Ахиллесова пята

Несмотря на знание своих слабых мест, иногда Хольцхауэр ошибается и теряет выигрыш. Порой это происходит по невнимательности: к примеру, он не смог назвать термин, которым одновременно обозначают как центральную часть атома, так и абрикосовые косточки — ядро. Также он не узнал фильм «Криминальное чтиво» по описанию: «Два убийцы, боксер, криминальный авторитет и другие встречают свои судьбы в течение двух дней».

Однако некоторые вопросы были для него действительно неожиданными: от исторических до тестов на знание интернет-культуры.

We Will Rock You. В 2018 году у этой группы «не было ни копейки, но у меня всегда было видение, всегда были большие, большие надежды».

Ответ Хольцхауэра: Fall Out Boy.

Правильный ответ: Panic! At the Disco (текст вопроса взят из песни группы).

Происхождение фразы: На выставках XIX века пожарные бригады соревновались либо с использованием воды, либо в этом, а теперь это термин, обозначающий практические усилия.

Ответ Хольцхауэра: Бой.

Правильный ответ: dry run (дословно — сухой бег, сейчас используется для обозначения любой тренировки или репетиции). В 1890-х годах соревнования между пожарными включали моделирование реакции на пожар без наличия фактического пламени и без использования воды.

Американская история: 1 июня 1660 года Мэри Дайер, одна из «бостонских мучеников» этой религиозной секты, была повешена в парке Бостон 1 июня 1660 года Мэри Дайер, одна из «бостонских мучеников» этой религиозной секты, была повешена в парке Бостон Коммон

Ответ Хольцхауэра: Пуритане.

Правильный ответ: Квакеры.

Первый победитель: в 1903 году Морис Гарин стал первым победителем за 94 часа 33 минуты 14 секунд.

Ответ Хольцхауэра: Ралли «Париж — Дакар».

Правильный ответ: Тур де Франс.

Маршрут 66: современная безопасность автомобилей шагнула далеко вперед в 1966 году, когда LBJ подписал законопроекты, предписывающие ремни безопасности и устойчивые к разрыву…

Ответ Хольцхауэра: Подушки безопасности.

Правильный ответ: Топливные баки.

Не трогайте мем: Интервью 2016 года с этим актером, исполнившем роль Бэтмена, продемонстрировало его грустный вид; интернет сделал его мемом, который мы заслуживаем.

Ответ Хольцхауэра: Кристиан Бейл.

Правильный ответ: Бен Аффлек.

Испытайте свою удачу: Перманентная печать — это процесс, при котором ткань подвергается химической обработке, чтобы сделать ее устойчивой к ним.

Ответ Хольцхауэра: Пятна.

Правильный ответ: Заломы.

Последняя опасность: Эта призванная в Зал видеославы продала 17 миллионов копий видеокассеты, выпущенной ею в 1982 году.

Ответ Хольцхауэра: Мадонна.

Правильный ответ: Джейн Фонда.

Финальный вопрос до сих пор остается единственным провалом Хольцхауэра в заключительном раунде. Однако, несмотря на это, его победная серия продолжается и приковывает внимание всех поклонников интеллектуальных викторин.