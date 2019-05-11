Дочь Олега Басилашвили заступилась за Сергея Доренко

— Сергей был талантливейший человек, невероятный. Гений прямого эфира. Назовите равных ему. Способных, как серфер — поймать волну эфира! Некого назвать, — написала она в ответ коллеге Сергея Доренко, известной журналистке Ксении Лариной.

Ларина начала диалог со свежей новости о конфликте дочерей Сергея Доренко с его женой Юлией. Одна из них подозревает мачеху в причастности к смерти журналиста, и даже написала заявление в полицию. Ксения Ларина на это известие отреагировала в социальной сети Facebook.

— Мертвого льва пинают и рвут на куски и друзья, и враги, и собственные дети. Не забудьте включить телевизор, Сергей Доренко просто так не сдастся. Всех втянет в битву. Ему никого не жалко, будет смотреть и усмехаться: для него не было ни своих, ни чужих, — написала Ларина, которая много лет работала вместе с Доренко.

Напомним, Сергей Доренко скончался в четверг, 9 мая. Журналисту было 59 лет. Ему стало плохо, когда он двигался по проезжей части на мотоцикле. Официальная причина смерти — разрыв аорты. Прощание с ним состоится 12 мая.