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Познер рассказал о своем одиночестве 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопросы поклонников, объяснил, почему считает себя одиноким человеком.
«Я думаю, что по сути все люди одинокие. Был такой замечательный немецкий писатель Ганс Фаллада, который написал очень сильную книгу «Каждый умирает в одиночку»… Человек всегда пробивается к другому человеку, даже к самому близкому. Полного слияния, полного понимания — не может быть. И в этом смысле все люди одинокие», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».
«Другое дело, что одни отдают себе в этом отчет, понимают это и страдают от этого, а другие не понимают этого, но тоже страдают. А ведь человеку нужно, чтобы его кто-то понял, это очень важно», — отметил он.
По словам Познера, любовь между двумя людьми в значительной степени определяется этим.
«И я говорю не о первоначальном, не о страсти, не о желании обладать, а о любви, когда ты чувствуешь, что ты даже можешь не говорить, что человек тебя понимает безусловно. Но все равно, ведь если ты любишь человека и у тебя есть какие-то страдания, ты же не будешь все время говорить ему об этом, это тяжело, ты будешь его беречь и ты будешь сидеть со своим одиночеством. Так мы устроены», — заключил он.
Познер с 2008 года состоит в третьем браке — с продюсером Надеждой Соловьевой. У него есть дочь Екатерина, которая с 1990 года живет в Берлине, внук и внучка, а также правнук.
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Общество , Надежда Соловьева , Ганс Фаллада , Владимир Познер
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