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Невзоров оскорбил Соловьева в эпитафии Доренко 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
Журналист Александр Невзоров записал эпитафию на смерть Сергея Доренко, в которой назвал своего коллегу Владимира Соловьева крупным карликом.
«Доренко можно только позавидовать. Отличная смерть. На хорошей скорости и хорошем мотике. Все красиво», — говорит Невзоров на видео, выложенном в Instagram.
Также Невзоров замечает, что судьба настоящих динозавров — вымирать.
«Они уходят с арены, освобождая еще больше места для шоу лилипутов, среди которых, конечно, есть очень крупные карлики типа Соловьева. Вообще быть карликом стало модно», — продолжает он.
В завершение журналист отмечает, что они с Доренко всегда терпеть друг друга не могли, но он молодец — «не уменьшился, чтобы вписаться в компанию карликов».
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Эпитафию прокомментировала советник по связям со СМИ спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.
«Оказывается все же после смерти Доренко ведется битва за самый оригинальный некролог. Пока выигрывает Невзоров — он записал его на видео с сигаретой», — написала она в своем Telegram-канале.
Тина Канделаки также назвала опубликованный Невзоровым некролог лучшим. Она отметила, что сама не раз еще скажет и напишет о Доренко, потому что «его нельзя забыть ни друзьям, ни профессии».
«Как говорят в любимой Сережей Испании, людей много — мало личностей. В нашей стране на одну личность стало меньше», — написала она в своем Telegram-канале.
Высказался о смерти Доренко и журналист Владимир Соловьев.
«Сергей был очень ярким, необычным человеком. Если угодно, он создал целое направление в журналистике. В 90-е он был на самом гребне», — цитирует Соловьева RT.
Он добавил, что для журналистики потеря такого человека, как Доренко — большая утрата. «Доренко — отдельный континент, отдельная планета. Он могучая личность, гигант, который очень рано и трагически ушел», — добавил он.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам журналиста Сергея Доренко.
Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище.
Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.
По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.
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Общество , Тина Канделаки , Сергей Доренко , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Александр Невзоров , Радиостанция "Говорит Москва"
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