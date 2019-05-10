Невзоров оскорбил Соловьева в эпитафии Доренко

«Доренко можно только позавидовать. Отличная смерть. На хорошей скорости и хорошем мотике. Все красиво», — говорит Невзоров на видео, выложенном в Instagram.

Также Невзоров замечает, что судьба настоящих динозавров — вымирать.

«Они уходят с арены, освобождая еще больше места для шоу лилипутов, среди которых, конечно, есть очень крупные карлики типа Соловьева. Вообще быть карликом стало модно», — продолжает он.

В завершение журналист отмечает, что они с Доренко всегда терпеть друг друга не могли, но он молодец — «не уменьшился, чтобы вписаться в компанию карликов».

Эпитафию прокомментировала советник по связям со СМИ спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

«Оказывается все же после смерти Доренко ведется битва за самый оригинальный некролог. Пока выигрывает Невзоров — он записал его на видео с сигаретой», — написала она в своем Telegram-канале.

Тина Канделаки также назвала опубликованный Невзоровым некролог лучшим. Она отметила, что сама не раз еще скажет и напишет о Доренко, потому что «его нельзя забыть ни друзьям, ни профессии».

«Как говорят в любимой Сережей Испании, людей много — мало личностей. В нашей стране на одну личность стало меньше», — написала она в своем Telegram-канале.

Высказался о смерти Доренко и журналист Владимир Соловьев.

«Сергей был очень ярким, необычным человеком. Если угодно, он создал целое направление в журналистике. В 90-е он был на самом гребне», — цитирует Соловьева RT.

Он добавил, что для журналистики потеря такого человека, как Доренко — большая утрата. «Доренко — отдельный континент, отдельная планета. Он могучая личность, гигант, который очень рано и трагически ушел», — добавил он.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам журналиста Сергея Доренко.

Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище.

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.