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Почему дочери Доренко обратились в полицию 

Газета.Ru 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Дочери умершего накануне главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко подозревают, что их отца могли отравить. Коллеги журналиста назвали эти предположения «бредом». Ранее медики сообщили, что причиной смерти главреда стал разрыв аорты. Прощание с Доренко состоится на Троекуровском кладбище в воскресенье, 12 мая.
Коллеги главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, скончавшегося накануне в Москве от разрыва аорты во время поездки на мотоцикле, назвали неправдоподобными подозрения дочерей журналиста об отравлении.
В пятницу сообщалось, что дочери Доренко обратились в полицию с требованием расследовать причину смерти отца. Они также хотят запретить кремировать его тело.
«Они считают, что Сергей Доренко был отравлен. И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства», — рассказал продюсер Андрей Разин.
Вопрос о захоронении Доренко на Троекуровском кладбище рассматривался утром 10 мая.
«Сегодня вызывалась юрист, которая разруливала эту ситуацию и помогала установить, кто имеет право принять окончательное решение по этому вопросу. Именно поэтому дочери обратились в органы внутренних дел», — рассказали коллеги журналиста.
Доренко ехал на мотоцикле по Садовому кольцу и в это время ему стало плохо. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как журналист резко теряет управление, выезжает на встречную полосу, проезжая три полосы движения, и врезается в бетонное ограждение. Усилия медиков, пытавшихся в течение часа спасти журналиста, оказались тщетными — Доренко скончался в тот же день.
Правоохранительные органы исключили криминальные версии гибели журналиста. Дело было не в ДТП, «он умер от естественных причин». Позже радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы по итогам вскрытия.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего журналиста. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», — подчеркнул представитель Кремля.
Также соболезнования в связи со смертью главного редактора радиостанции «Говорит Москва» выразил мэр столицы Сергей Собянин.
«Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже», — написал он в своем твиттере.
Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов добавил, что был знаком с Доренко с самого начала его карьеры.
«Я его видел в разные моменты, начиная с того момента, когда он пришел на телевидение. Он всегда был неукротим в своем желании узнать, открыть и показать обществу кто есть кто, что скрывается за каким-то фактом, событием. Это в наше время довольно сложно, опасно, трудно», — отметил Богданов в интервью ФАН.
В Москве могут увековечить память о Доренко — если родственники или журналистское сообщество обратятся к властям с таким предложением. Об этом заявил Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.
Депутаты столичного горсовета предполагают, что в память о Доренко на доме, где жил журналист, или на здании редакции радиостанции «Говорит Москва» может быть установлена мемориальная доска, передает НСН.
Прощание с Доренко состоится на Троекуровском кладбище в воскресенье, 12 мая. Церемония начнется в 11.00.
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Общество , Статьи , Всеволод Богданов , Андрей Разин , Сергей Собянин , Евгений Герасимов , Сергей Доренко , Владимир Путин , Мосгордума , МВД , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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