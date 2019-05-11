Российские энергетики готовят новшества для экономии трат на электроэнергию

Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России , следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.

Экономить потребителям предлагается за счет снижения своего потребления в определенные часы, переноса его на другое время. Так, днем потребляется больше электроэнергии, чем ночью. Еще есть утренние и вечерние пики потребления — когда все собираются на работу и приходят домой после работы, включая много электроприборов. Чтобы обеспечить электроэнергию в такие пиковые часы, включаются электростанции, которые могут простаивать ночью. Если пиковое потребление будет расти, потребуется строить новые станции, за которые нужно будет платить потребителям.

При этом часть потребителей могут включать электрооборудование раньше или позже, снижая максимальные пики. Это выгодно и энергетикам, и потребителям, поэтому возникла идея сделать пилотные проекты, попробовать распределить потребление по разным часам. В марте 2019 года вышло постановление правительства о таких пилотных проектах. Стартуют они с июля этого года и будут проводиться до конца 2020 года.

Как поясняется в материалах "Системного оператора", в мировой практике основным решением для вовлечения мелких и средних потребителей в такие проекты стало создание специальных компаний — агрегаторов, которые объединяют несколько потребителей. В России мелкие и средние потребители, среди которых и население, покупают электроэнергию у энергосбытовых компаний. По постановлению правительства, агрегаторами могут стать энергосбытовые компании, но могут и независимые фирмы. За снижение потребления агрегаторы будут получать деньги на оптовом рынке и передавать часть средств своим клиентам — мелким и средним потребителям. Кроме того, потребители смогут сэкономить, например, и за счет более дешевых ночных тарифов.

"Когда мы говорим про нового агрегатора, то идеальный образ — кода у меня и у вас дома стоят чайник-термос, кондиционер с таймером, контроллер и прочее, которые могут контролировать время включения электроприборов. И при выборе тарифа я могу утверждать, что я готов выключать технику в определенный промежуток времени, например, в вечерний час пик. Ведь в час пик все жители включают все приборы, и в этот момент нужны дополнительные мегаватты и гигаватты электроэнергии, задействованы мощности, которые потом много часов простаивают. Представьте себе электростанцию, которая простаивает 20 часов в сутки, и всего 4 часа работает. И основной вопрос энергетики — как все сбалансировать", — пояснил РИА Новости Гринько.

По его словам, если говорить об обычном жителе города, он сможет делиться лишней энергией не раньше 2021 года. В этом году "Системный оператор" и компания "Энергосбытхолдинг" провели эксперимент по распределению нагрузки потребителей. В нем участвовали предприятие автомобильной промышленности, комплекс офисных зданий и четыре предприятия пищевой промышленности. Они перераспределяли во времени производственные операции, нагрузку систем электрического отопления, вентиляции и кондиционирования. Во время эксперимента были выявлены проблемные точки. Во время пилотных проектов планируется отработать их решение, отработать технологии, дополнить нормативную базу.