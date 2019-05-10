Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: kino-teatr.ru
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
"Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству", — говорится в сообщении театра.
Корниенко служила в малом театре с 1959 года и исполнила более 50 ролей. В частности, она играла в постановках по сюжетам Оскара Уайльда, Антона Чехова, Александра Грибоедова и многих других.
Последней ролью, сыгранной Корниенко на сцене театра, стала Анна Кеннеди в пьесе "Мария Стюарт". Актриса также снималась в кино: ее дебютом стала главная роль в картине "Ловцы губок" (1960). Также она сыграла в фильмах "Скандальное происшествие в Брикмилле", "День рождения Терезы", "Свидание с молодостью".
О дате и месте прощание с Корниенко будет объявлено позже.
Последние новости
Умер журналист Сергей Доренко Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела
Общество , Оскар Уайльд , Нелли Корниенко , Александр Грибоедов , Антон Чехов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После смерти Доренко в его семье разгорелся скандал25
Анонсирована встреча Путина и Абэ
Зеленскому предложили новую дату инаугурации61
Путин отреагировал на смерть Доренко87
В Германии осквернили могилы советских солдат7
Видео
Зеленский ждет тайных гостей из США
В мире США
Небеса разверзнутся: Москву смоет ливнем
Погода Статьи
Зеленскому предложили новую дату инаугурации
В мире Украина
Названы дата и место прощания с Доренко
Общество
Путин отреагировал на смерть Доренко
Политика Общество
После смерти Доренко в его семье разгорелся скандал
Другое Общество
«Получилось с Доренко?!»: Садальский назвал причину смерти журналиста
Шоу-бизнес
Речь Путина 9 мая удивила Германию
В мире Политика
Доренко в аду: Познер отреагировал на гибель журналиста
Общество
Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение