Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

"Нелли Ивановна останется в памяти своих коллег и многочисленных почитателей образцово-интеллигентным человеком, блестящим профессионалом, примером настоящего служения искусству", — говорится в сообщении театра.

Последней ролью, сыгранной Корниенко на сцене театра, стала Анна Кеннеди в пьесе "Мария Стюарт". Актриса также снималась в кино: ее дебютом стала главная роль в картине "Ловцы губок" (1960). Также она сыграла в фильмах "Скандальное происшествие в Брикмилле", "День рождения Терезы", "Свидание с молодостью".

О дате и месте прощание с Корниенко будет объявлено позже.