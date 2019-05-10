Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Как еврей еврея спрашиваю»: Соловьев обрушился на Виторгана 

Рамблер 39 минут назад
Владимир Соловьев обратился к Максиму Виторгану «как еврей к еврею» после его слов о неправильном праздновании Дня Победы в России.
"Мерзость": Виторган возмущен толкованием слов о ветеранах
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не понимает, почему отдельные представители творческой интеллигенции навязывают свою точку зрения всем россиянам.
Так журналист прокомментировал высказывание актера Максима Виторгана о слишком бурном праздновании Дня победы в России, сообщает iReactor.
«У него такая точка зрения, у народа другая точка зрения. Почему он считает себя вправе что-то кому-то навязывать? Вот, например, еврейский народ до сих пор отмечает бурными праздниками свои победы, которым очень много веков, и никого при этом не спрашивает, как им отмечать. Евреи трагедию холокоста отмечают одним образом, католики — другим. Виторган не хочет об этом вспомнить? Это я его как еврей еврея спрашиваю, — сказал Соловьев.
Он отметил, что либералов «перед 9 Мая начинает крутить, им все как-то не так».
Накануне актер Виторган опубликовал в инстаграме пост, раскритиковав празднование Дня Победы в России. По его мнению, праздник отмечается чересчур бурно и весело, тогда как следовало бы сделать 9 мая Днем тишины. Кроме того, россиянам «нечего праздновать», так как они должны ощущать вину перед ветеранами и понимать, что 9 мая — это ветеранский праздник.
После этого в обществе разразился скандал, а Виторган заявил, что СМИ выдернули из контекста его слова «нам нечего праздновать». Они относится к современным поколениям.
Комментарии281
Общество , Видео , Максим Виторган , Владимир Соловьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин отреагировал на смерть Доренко17
Речь Путина 9 мая удивила Германию406
Назван камень преткновения российско-японских переговоров4
Зеленский ждет тайных гостей из США
Гроб с гранатами проплыл по реке в Петербурге
Видео
Небеса разверзнутся: Москву смоет ливнем
Погода Статьи
Путин отреагировал на смерть Доренко
Политика Общество
«Получилось с Доренко?!»: Садальский назвал причину смерти журналиста
Шоу-бизнес
Речь Путина 9 мая удивила Германию
В мире Политика
Доренко в аду: Познер отреагировал на гибель журналиста
Общество
Против России: Порошенко обратился с просьбой к Меркель
Украина В мире
«Как еврей еврея спрашиваю»: Соловьев обрушился на Виторгана
Общество
«Мерзко»: Танцующая на пилоне жена экс-депутата разгневала соцсети
Общество
В Крыму осквернили памятник героям ВОВ
Общество
«Гнилое воскресенье»: инаугурация Зеленского под угрозой
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение