«Как еврей еврея спрашиваю»: Соловьев обрушился на Виторгана

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не понимает, почему отдельные представители творческой интеллигенции навязывают свою точку зрения всем россиянам.

Так журналист прокомментировал высказывание актера Максима Виторгана о слишком бурном праздновании Дня победы в России, сообщает iReactor

«У него такая точка зрения, у народа другая точка зрения. Почему он считает себя вправе что-то кому-то навязывать? Вот, например, еврейский народ до сих пор отмечает бурными праздниками свои победы, которым очень много веков, и никого при этом не спрашивает, как им отмечать. Евреи трагедию холокоста отмечают одним образом, католики — другим. Виторган не хочет об этом вспомнить? Это я его как еврей еврея спрашиваю, — сказал Соловьев.

Он отметил, что либералов «перед 9 Мая начинает крутить, им все как-то не так».

Накануне актер Виторган опубликовал в инстаграме пост, раскритиковав празднование Дня Победы в России. По его мнению, праздник отмечается чересчур бурно и весело, тогда как следовало бы сделать 9 мая Днем тишины. Кроме того, россиянам «нечего праздновать», так как они должны ощущать вину перед ветеранами и понимать, что 9 мая — это ветеранский праздник.

После этого в обществе разразился скандал, а Виторган заявил, что СМИ выдернули из контекста его слова «нам нечего праздновать». Они относится к современным поколениям.