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В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко 

RT на русском + ещё 12 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Мотоциклисты организуют 12 мая в Москве специальный заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.
«Завтра (12 мая. — RT) организуем заезд в память крутого мотоциклиста Сергея Доренко», — приводятся на сайте радиостанции слова инициатора мероприятия специального корреспондента «Медузы» Ильи Жегулёва.
Всех желающих приглашают подъехать к 14 часам к редакции радиостанции на Пятницкой улице.
Планируется, что маршрут пройдёт по внутренней стороне Садового кольца через Садовую-Кудринскую, Садовую-Каретную улицы и Земляной Вал.
Кроме того, участники акции возложат цветы на месте гибели Доренко.
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Общество , Новости Москвы , Сергей Доренко , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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