В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

Мотоциклисты организуют 12 мая в Москве специальный заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко , который умер 9 мая в результате разрыва аорты.

«Завтра (12 мая. — RT) организуем заезд в память крутого мотоциклиста Сергея Доренко», — приводятся на сайте радиостанции слова инициатора мероприятия специального корреспондента «Медузы» Ильи Жегулёва.

Всех желающих приглашают подъехать к 14 часам к редакции радиостанции на Пятницкой улице.

Планируется, что маршрут пройдёт по внутренней стороне Садового кольца через Садовую-Кудринскую, Садовую-Каретную улицы и Земляной Вал.

Кроме того, участники акции возложат цветы на месте гибели Доренко.