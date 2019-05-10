Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымский депутат посвятил стихи памяти Сергея Доренко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ от крымского региона посвятил стихотворение памяти главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Доренко в возрасте 59 лет скончался в четверг в Москве во время езды на мотоцикле. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище. Доренко является уроженцем города Керчь, расположенного на востоке Крыма.
"Сергею Доренко, нашему земляку из Керчи посвящается. Низкий поклон защитникам нашего Отечества!", — написал Бальбек на своей странице в Facebook.
В частности, в стихотворении депутат отмечает, что быть журналистом — это дар или призвание, а подача информации — не самый легкий хлеб, потому что быть объективным — в какой-то мере наказание, так как далеко не все прощают правду.
"Работать для людей, а не для протокола — вот журналистики девиз. Спасибо Вам, Сергей, что были в той когорте, которая не бьет поклоны в угоду чьих-то интересов и заинтересованных лиц", — написал Бальбек.
Последние новости
Умер журналист Сергей Доренко Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела
Комментарии
Общество , Сергей Доренко , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва" , Керчь , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад отреагировал на парад Победы в Москве528
Названа официальная причина смерти Доренко58
На защиту «Северного потока -2» встали в Европе180
«Гнилое воскресенье»: инаугурация Зеленского под угрозой15
Раскол на Украине: главы новой церкви делят страну11
Видео
«Гнилое воскресенье»: инаугурация Зеленского под угрозой
Украина В мире
Запад отреагировал на парад Победы в Москве
Войска Армия
Названа официальная причина смерти Доренко
Происшествия
Очевидец раскрыл подробности гибели Доренко
Происшествия
Первая катастрофа Superjet: с чего все началось
Происшествия Статьи
«Отмыться от такого ещё не удавалось»
В мире Украина
«Они всегда рядом»: Катя Лель снова увидела НЛО
Шоу-бизнес
На Москву обрушился град
Погода Новости Москвы
Эстония требует от России вернуть часть территории
Прибалтика В мире
Стали известны подвиги деда Зеленского
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение