Депутат Госдумы РФ от крымского региона посвятил стихотворение памяти главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Доренко в возрасте 59 лет скончался в четверг в Москве во время езды на мотоцикле. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище. Доренко является уроженцем города Керчь, расположенного на востоке Крыма.
"Сергею Доренко, нашему земляку из Керчи посвящается. Низкий поклон защитникам нашего Отечества!", — написал Бальбек на своей странице в Facebook.
В частности, в стихотворении депутат отмечает, что быть журналистом — это дар или призвание, а подача информации — не самый легкий хлеб, потому что быть объективным — в какой-то мере наказание, так как далеко не все прощают правду.
"Работать для людей, а не для протокола — вот журналистики девиз. Спасибо Вам, Сергей, что были в той когорте, которая не бьет поклоны в угоду чьих-то интересов и заинтересованных лиц", — написал Бальбек.