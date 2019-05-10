Крымский депутат посвятил стихи памяти Сергея Доренко

Доренко в возрасте 59 лет скончался в четверг в Москве во время езды на мотоцикле. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище. Доренко является уроженцем города Керчь , расположенного на востоке Крыма.

"Сергею Доренко, нашему земляку из Керчи посвящается. Низкий поклон защитникам нашего Отечества!", — написал Бальбек на своей странице в Facebook.

В частности, в стихотворении депутат отмечает, что быть журналистом — это дар или призвание, а подача информации — не самый легкий хлеб, потому что быть объективным — в какой-то мере наказание, так как далеко не все прощают правду.