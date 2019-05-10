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Федор Конюхов установил новый исторический рекорд 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в мире человеком, в одиночку пересекшим южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке. На это у него ушло 154 дня, пишет РИА Новости.
9 мая Конюхов на лодке «Акрос» достиг мыса Горн и группы островов Диего-Рамирес, которая является самой южной точкой Чили и Южной Америки. Тем самым он завершил первый этап своего кругосветного путешествия через южный Тихий Океан с запада на восток. Это самая протяженная часть (11 тысяч километров) маршрута, разбитого на три части и общей длиной 27 тысяч километров.
В декабре 2019 года начнется второй этап путешествия, в ходе которого Конюхов должен добраться от мыса Горн до мыса Люин (Австралия), а в декабре 2020 года начнется переход от Австралии до Новой Зеландии.
Ранее в мае сообщалось, что Конюхов первым в истории пересек 55-й градус южной широты в Южном океане на весельной лодке. Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии.
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Общество , Федор Конюхов , РИА Новости , Новая Зеландия , Чили
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