Федор Конюхов установил новый исторический рекорд

Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в мире человеком, в одиночку пересекшим южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке. На это у него ушло 154 дня, пишет РИА Новости.

9 мая Конюхов на лодке «Акрос» достиг мыса Горн и группы островов Диего-Рамирес, которая является самой южной точкой Чили и Южной Америки. Тем самым он завершил первый этап своего кругосветного путешествия через южный Тихий Океан с запада на восток. Это самая протяженная часть (11 тысяч километров) маршрута, разбитого на три части и общей длиной 27 тысяч километров.

В декабре 2019 года начнется второй этап путешествия, в ходе которого Конюхов должен добраться от мыса Горн до мыса Люин (Австралия), а в декабре 2020 года начнется переход от Австралии до Новой Зеландии.

Ранее в мае сообщалось, что Конюхов первым в истории пересек 55-й градус южной широты в Южном океане на весельной лодке. Шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова началось 6 декабря 2018 года в Новой Зеландии.