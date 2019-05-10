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«Карго-культ» или великий праздник: что писали про День Победы в российских соцсетях 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Празднование Дня Победы в России 9 мая и проходящие по этому поводу мероприятия вызвали неоднозначную реакцию у некоторых пользователей соцсетей. Многие популярные журналисты, общественные деятели, блогеры с большим числом подписчиков и другие известные медиаперсоны поздравили своих читателей с Днём Победы и приняли участие в памятных акциях. Однако нашлись и те, кто критиковал празднующих и отпускал в их адрес язвительные комментарии.

«Праздновать нечего»

Одним из самых обсуждаемых в СМИ стало высказывание актёра Максима Виторгана. Он разместил в своём Instagram изображение красного мака — символ, используемый на Западе (и с недавних пор — на Украине) для того, чтобы почтить память о павших в двух мировых войнах XX века. По словам артиста, 9 мая «конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего», так как это праздник прежде всего для ветеранов.
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Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им. Наша обязанность — знать правду о них — самую горькую, самую нелицеприятную. Наша ответственность — не дать повториться. Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь…

Публикация от  Максим Виторган (@mvitorgan)

«Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близких здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость», — отметил Виторган.
После того как российские СМИ растиражировали заявление актёра и его начали критиковать, Виторган заявил, что его неправильно интерпретировали, подчеркнув, что не ставил целью оскорбить участников войны.
«Мне нравится «Бессмертный полк» (мой текст о нём двух-трёхлетней давности хранит Facebook) и не нравится парад, не нравятся все разновидности «можем повторить», готовность «прикладывать» День Победы ко всему подряд: спортивным результатам, политическим фигурам… До чего уже только не договаривались разные спикеры на ТВ! Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная «наташакоролёва» в гимнастёрке поёт», — дополнил свою позицию актёр.
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Зашёл вечером в интернет и обомлел. Сначала вообще не понял в чем дело. Потом выяснил. Куча всяких изданий (от Рамблера до каких-то совсем говно-ноу-неймов отписались по моему посту про 9 мая, вынеся в заголовок ФРАГМЕНТ фразы «нам праздновать нечего», вырванной из контекста. Это, конечно, сделано ради хлесткого заголовка. Это мерзость. Делают они это сознательно. Да и х.. с ними. Но я немного о другом. Пост в доступе. Его можно прочитать, для того, чтобы увидеть в нем какое-то неуважительное отношение к тем, кто пережил и не пережил войну надо быть либо сознательным подлицом, как те издания, о которых шла речь, либо совсем дураком. В частности цитата «нам нечего праздновать» относится нам сегодняшним (после-послевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ВЕТЕРАНАМИ. Ну и т.д. В общем, читайте (если вам это важно) первоисточник. И да — мне нравится Бессмертный полк (мой текст о нем двух-трехлетней давности хранит ФБ) и не нравится парад, не нравятся все разновидности «можем повторить», готовность «прикладывать» День Победы ко всему подряд:спортивным результатам, политическим фигурам… до чего уже только не договаривались разные спикеры на тв! Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная наташакоролева в гимнастерке поёт (либо за деньги, либо за эфиры, либо рекрутированная каким-нибудь ведомством-которому -нельзя-отказать) по площадям «Калинку», как правило под фонограмму и в аляповатых декорациях. Не нравятся, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съёмок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным «спасибо деду за победу». Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути этого дня. И ещё кое-какие пояснения, если уж кому необходимо: 1. День тишины никакого отношения к игнорированию, замалчиванию или забвению не имеет. Ещё раз по буквам: н-е-и-м-е-е-т! Это скорее ближе, например, к изральскому дню жертв холокоста. Когда ВСЯ страна буквально замирает. Останавливаются машины и люди на улицах. Останавливаются и вспоминают, и думают… чего и вам ас всем желаю: помнить и думать.

Публикация от  Максим Виторган (@mvitorgan)

В свою очередь, супруга Виторгана (правда, два месяца назад пара объявила о том, что больше не живёт вместе) — актриса, телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак — опубликовала в Instagram фото в платье цвета хаки и с букетом всё тех же красных маков на фоне автомобиля «Ауди».
«Цвет в цвет! Всем мира и любви», — написала Собчак.
Перебравшийся на Украину российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что празднование 9 Мая — «фальшь и карго-культ».
«Вы бы, вместо того чтобы устраивать весь этот парад, занялись лучше осмыслением произошедшего. Осмыслением, осознанием, покаянием и недопущением, — посоветовал Аркадий. — Но нет. Их страна опять уничтожает соседние страны, а они ходят с портретами и чем-то там гордятся. Событиями 75-летней давности. В которых никто из них не участвовал».
О другом человеке «глубоких смыслов из Украины» (цитата со страницы в Facebook автора. — RT) рассказала журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Карина Орлова. На своей странице в соцсети она опубликовала фото мальчика, вышедшего на акцию «Бессмертного полка» с фото американского президента Рональда Рейгана, который во время Второй мировой войны служил в тыловых частях армии США. Подобного рода «троллинг» акции в память о павших стал уже обыкновенным явлением на Украине.
Журналистка, однако, поддержала эту идею — ведь, по её словам, «это именно СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну».
«И именно Рейган советскую гадину, убивавшую внутри страны и за её пределами, и уничтожил. Вот что надо праздновать сегодня», — считает Орлова.
На сайте блогера Ильи Варламова появилась статья, где он подвергал критике тенденцию наряжать на 9 Мая детей в военную форму.
«К почитанию памяти предков, погибших на страшной войне, весь этот маскарад отношения, разумеется, не имеет — обычная ярмарка тщеславия, — говорится в статье. — Кроме того, милитаризация детей активно пропагандируется государством».
RT
Такую точку зрения разделяет и президент «Фонда Перспектива» Леонид Гозман, заявивший на своей странице в Facebook, что его «достали» «с детьми в гимнастёрках» и «с бантами георгиевскими на пиджаках».
Ещё одного блогера — Алексея Навального — возмутило, что в костюмированном шествии в честь Дня Победы в Нижнем Тагиле, прошедшем под лозунгом «Фашизм — на свалку истории», человек, изображавший фашизм, сидел в «клетке».
«Всё-таки живёт в наших чиновниках креативный дух. Гей-парады они вынуждены запрещать, но находят, как сублимировать свою страсть к ролевым играм», — съязвил оппозиционер.
Нашёл повод обвинить Кремль и проживающий в Лондоне экс-глава ЮКОСА Михаил Ходорковский. Правда, в отличие от ряда других критиков власти, он не готов отказаться от празднования Дня Победы.
«Кремль сделал всё, чтобы отнять День Победы. Судя по комментариям, многое ему удалось, часть людей готовы отдать, отказаться от Праздника. Я — нет», — написал политэмигрант в своём Twitter.

«Так делают по всему миру»

То, что оппозиционная политическая ориентация не всегда означает борьбу с празднованием Дня Победы, продемонстрировал и журналист Олег Кашин.
«О приближении праздника узнаю от людей, которых ужасает «Бессмертный полк». Эти люди, конечно, не правы, вообще, из всех достижений эпохи «Бессмертный полк» — самое бесспорное», — отметил журналист в своём Telegram-канале.
А живущий в США политолог Николай Злобин, известный своими критическими высказываниями в адрес российской власти, и вовсе вышел на шествие «Бессмертного полка» (к слову, уже не в первый раз).

«Войны больше не будет»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о своём отношении к параду 9 мая:
«Хотела написать «я люблю парад, хотя ненавижу войну». Но нет. Неправильно. Я люблю парад ИМЕННО потому, что ненавижу войну. Парад — значит, война закончилась. Парад — значит, войны больше не будет».
Ведущий радио «Вести FM» Армен Гаспарян отметил, что тех, кого «корёжит» от Дня Победы, — абсолютное меньшинство.
«По итогам сегодняшнего «Бессмертного полка» с чувством глубокого удовлетворения наблюдаю, как корежит 2% от Дня Победы. Это хорошо. Так и должно быть», — подчеркнул журналист.
В свою очередь, поп-певец Александр Буйнов опубликовал фото с концерта в честь Дня Победы вместе со Львом Лещенко, Владимиром Винокуром и Василием Лановым, поздравил ветеранов и призвал «язвенников» с «кривыми ухмылочками» улыбнуться по-человечески.
«День Победы — это праздник, когда все надевают заслуженные (!) награды: государственные, Минобороны за Афган, за Чечню, за горячие точки, за Сирию! Так что уберите свои кривые ухмылочки и улыбнитесь по-человечески, красиво, во весь рот! С Праздником!», — написал артист.
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И который год уже Лещенко и компания проводит праздничный концерт посвященный Великой Победе!И всегда это происходит на станции Крекшино у памятника Солдату! Спасибо всем, кто пришел на этот Праздник!Ветеранам низкий поклон!Отдельное спасибо байкерам из Селятино-«Мотосело» за особенную атмосферу! И всем артистам, участвовавшим в этом концерте спасибо, и как здорово, что с нами был свежий кавалер ордена «Герой труда» Василий Лановой! Лучший концерт всегда у нас в деревне, ха-ха-теперь это Москва! P. S. Не хотел, но придется отметить «язвенников»!Товарищи, День Победы -это праздник, когда все надевают заслуженные (!) награды государственные, минобороны за Афган, за Чечню, за горячие точки, за Сирию! Так что уберите свои кривые ухмылочки и улыбнитесь по-человечески красиво во весь рот!С Праздником!

Публикация от  Александр Буйнов (@buinovofficial)

Многие известные медиаперсоны не стали втягиваться в заочный спор по поводу праздника с его критиками, а просто отдали дань памяти ветеранам.
«Настроение отличное! И праздник — ВЕЛИКИЙ! С Днём Победы!», — отметила телеведущая Ольга Скабеева, опубликовав в Instagram фото с трансляции Парада Победы на Красной Площади.
«Нам повезло быть потомками великих людей, гордиться ими и передавать эту гордость из поколения в поколение», — подчеркнула генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Журналист Максим Соколов процитировал Анну Ахматову:
«Вот о вас и напишут книжки: «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки — Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, — Внуки, братики, сыновья!»
Известный блогер и председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич рассказала о своих родственниках — ветеранах Великой Отечественной, в том числе о своей матери.
«Это фото я нашла в альбоме совсем случайно. — Оно неудачное, — сказала мама, — у меня тут опущены уголки рта. И убрала куда-то за обложку альбома. Оно удачное, мама. Очень удачное. Я помню, я горжусь», — написала Юденич.
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Комментарии
Общество , Статьи , Максим Виторган , Тина Канделаки , Алексей Навальный , Леонид Гозман , Василий Лановой , Владимир Винокур , Лев Лещенко , Николай Злобин , Анна Ахматова , Маргарита Симоньян , Максим Соколов , Ксения Собчак , Александр Буйнов , Аркадий Бабченко , Михаил Ходорковский , Армен Гаспарян , Олег Кашин , Рональд Рейган , Илья Варламов , Министерство обороны , ЮКОС , Эхо Москвы , Вести ФМ
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