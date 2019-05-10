«Праздновать нечего»
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Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им. Наша обязанность — знать правду о них — самую горькую, самую нелицеприятную. Наша ответственность — не дать повториться. Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь…
«Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близких здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость», — отметил Виторган.
«Мне нравится «Бессмертный полк» (мой текст о нём двух-трёхлетней давности хранит Facebook) и не нравится парад, не нравятся все разновидности «можем повторить», готовность «прикладывать» День Победы ко всему подряд: спортивным результатам, политическим фигурам… До чего уже только не договаривались разные спикеры на ТВ! Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная «наташакоролёва» в гимнастёрке поёт», — дополнил свою позицию актёр.
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Зашёл вечером в интернет и обомлел. Сначала вообще не понял в чем дело. Потом выяснил. Куча всяких изданий (от Рамблера до каких-то совсем говно-ноу-неймов отписались по моему посту про 9 мая, вынеся в заголовок ФРАГМЕНТ фразы «нам праздновать нечего», вырванной из контекста. Это, конечно, сделано ради хлесткого заголовка. Это мерзость. Делают они это сознательно. Да и х.. с ними. Но я немного о другом. Пост в доступе. Его можно прочитать, для того, чтобы увидеть в нем какое-то неуважительное отношение к тем, кто пережил и не пережил войну надо быть либо сознательным подлицом, как те издания, о которых шла речь, либо совсем дураком. В частности цитата «нам нечего праздновать» относится нам сегодняшним (после-послевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ВЕТЕРАНАМИ. Ну и т.д. В общем, читайте (если вам это важно) первоисточник. И да — мне нравится Бессмертный полк (мой текст о нем двух-трехлетней давности хранит ФБ) и не нравится парад, не нравятся все разновидности «можем повторить», готовность «прикладывать» День Победы ко всему подряд:спортивным результатам, политическим фигурам… до чего уже только не договаривались разные спикеры на тв! Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная наташакоролева в гимнастерке поёт (либо за деньги, либо за эфиры, либо рекрутированная каким-нибудь ведомством-которому -нельзя-отказать) по площадям «Калинку», как правило под фонограмму и в аляповатых декорациях. Не нравятся, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съёмок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным «спасибо деду за победу». Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути этого дня. И ещё кое-какие пояснения, если уж кому необходимо: 1. День тишины никакого отношения к игнорированию, замалчиванию или забвению не имеет. Ещё раз по буквам: н-е-и-м-е-е-т! Это скорее ближе, например, к изральскому дню жертв холокоста. Когда ВСЯ страна буквально замирает. Останавливаются машины и люди на улицах. Останавливаются и вспоминают, и думают… чего и вам ас всем желаю: помнить и думать.
«Цвет в цвет! Всем мира и любви», — написала Собчак.
«Вы бы, вместо того чтобы устраивать весь этот парад, занялись лучше осмыслением произошедшего. Осмыслением, осознанием, покаянием и недопущением, — посоветовал Аркадий. — Но нет. Их страна опять уничтожает соседние страны, а они ходят с портретами и чем-то там гордятся. Событиями 75-летней давности. В которых никто из них не участвовал».
«И именно Рейган советскую гадину, убивавшую внутри страны и за её пределами, и уничтожил. Вот что надо праздновать сегодня», — считает Орлова.
«К почитанию памяти предков, погибших на страшной войне, весь этот маскарад отношения, разумеется, не имеет — обычная ярмарка тщеславия, — говорится в статье. — Кроме того, милитаризация детей активно пропагандируется государством».
«Всё-таки живёт в наших чиновниках креативный дух. Гей-парады они вынуждены запрещать, но находят, как сублимировать свою страсть к ролевым играм», — съязвил оппозиционер.
На параде в Нижнем Тагиле по городу возили клетку с «пленными немцами». И всё-таки живет в наших чиновниках креативный дух. Гей-парады они вынуждены запрещать, но находят как сублимировать свою страсть к ролевым играм. Думаю, хорошо бы всю администрацию города к доктору сводить. pic.twitter.com/fOBEFsJS7r— Alexey Navalny (@navalny) May 9, 2019
«Кремль сделал всё, чтобы отнять День Победы. Судя по комментариям, многое ему удалось, часть людей готовы отдать, отказаться от Праздника. Я — нет», — написал политэмигрант в своём Twitter.
С Праздником! https://t.co/20knAwLwVw— Ходорковский Михаил (@mich261213) May 8, 2019
«Так делают по всему миру»
«О приближении праздника узнаю от людей, которых ужасает «Бессмертный полк». Эти люди, конечно, не правы, вообще, из всех достижений эпохи «Бессмертный полк» — самое бесспорное», — отметил журналист в своём Telegram-канале.
«Войны больше не будет»
«Хотела написать «я люблю парад, хотя ненавижу войну». Но нет. Неправильно. Я люблю парад ИМЕННО потому, что ненавижу войну. Парад — значит, война закончилась. Парад — значит, войны больше не будет».
Хотела написать 'я люблю парад, хотя ненавижу войну'. Но нет. Неправильно. Я люблю парад ИМЕННО потому, что ненавижу войну.
Парад — значит, война закончилась. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 9, 2019
«По итогам сегодняшнего «Бессмертного полка» с чувством глубокого удовлетворения наблюдаю, как корежит 2% от Дня Победы. Это хорошо. Так и должно быть», — подчеркнул журналист.
По итогам сегодняшнего «Бессмертного полка» с чувством глубокого удовлетворения наблюдаю, как корежит 2% от Дня Победы. Это хорошо. Так и должно быть— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) May 9, 2019
«День Победы — это праздник, когда все надевают заслуженные (!) награды: государственные, Минобороны за Афган, за Чечню, за горячие точки, за Сирию! Так что уберите свои кривые ухмылочки и улыбнитесь по-человечески, красиво, во весь рот! С Праздником!», — написал артист.
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И который год уже Лещенко и компания проводит праздничный концерт посвященный Великой Победе!И всегда это происходит на станции Крекшино у памятника Солдату! Спасибо всем, кто пришел на этот Праздник!Ветеранам низкий поклон!Отдельное спасибо байкерам из Селятино-«Мотосело» за особенную атмосферу! И всем артистам, участвовавшим в этом концерте спасибо, и как здорово, что с нами был свежий кавалер ордена «Герой труда» Василий Лановой! Лучший концерт всегда у нас в деревне, ха-ха-теперь это Москва! P. S. Не хотел, но придется отметить «язвенников»!Товарищи, День Победы -это праздник, когда все надевают заслуженные (!) награды государственные, минобороны за Афган, за Чечню, за горячие точки, за Сирию! Так что уберите свои кривые ухмылочки и улыбнитесь по-человечески красиво во весь рот!С Праздником!
«Настроение отличное! И праздник — ВЕЛИКИЙ! С Днём Победы!», — отметила телеведущая Ольга Скабеева, опубликовав в Instagram фото с трансляции Парада Победы на Красной Площади.
«Нам повезло быть потомками великих людей, гордиться ими и передавать эту гордость из поколения в поколение», — подчеркнула генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
9 мая — День Победы во имя жизни и свободы всех будущих поколений. Нам повезло быть потомками великих людей, гордиться ими и передавать эту гордость из поколения в поколение. С Днём Победы!⠀ pic.twitter.com/PjhSUfNKjV— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) May 9, 2019
«Вот о вас и напишут книжки: «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки — Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, — Внуки, братики, сыновья!»
«Это фото я нашла в альбоме совсем случайно. — Оно неудачное, — сказала мама, — у меня тут опущены уголки рта. И убрала куда-то за обложку альбома. Оно удачное, мама. Очень удачное. Я помню, я горжусь», — написала Юденич.