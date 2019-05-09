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Киселев назвал Доренко ярчайшей личностью в отечественной журналистике 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Известный журналист Сергей Доренко останется ярчайшей личностью в российской журналистике, заявил РИА Новости тележурналист Дмитрий Киселев, работавший вместе с Доренко в конце 1980-х — начале 1990-х годов на Центральном ТВ СССР, в программе ТСН.
Как ранее сообщалось, известный российский журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в четверг в Москве во время езды на мотоцикле.
"Сергей — это ярчайшая личность в истории отечественной журналистики. Он прошёл сложный путь, был изломан 90-ми годами. Как мотылёк на огонь, он летел по всем соблазнам телевизионной популярности. Расправлял крылья, когда информационная журналистика на нашем телевидении ощущала свою мощь", — сказал Киселев.
"Все помнят его в 90-е, когда он проводил эксперименты, порой жестокие, но при этом оставался внутри добрым и искренним человеком. Кто-то говорит, что эти эксперименты были циничными, но его цинизм был честным, от чистого сердца. Его тянуло на эксперименты, он так нащупывал свой путь в журналистике в то время, когда никто до него ещё этого не делал и не проходил. И в этом его достоинство", — добавил он.
Киселев также предостерег от осуждения Доренко. "Ангелов нет, и я бы предостерег кого бы то ни было от того, чтобы осуждать Сережу. Талантливый, сильный, полный жизнеутверждающей энергии, с большой любовью к России, он много сделал в журналистике, он долгожитель в профессии, его отвага и сила всегда были заразительны. Он останется в истории отечественной журналистики как безусловно яркая личность", — подчеркнул журналист.
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Общество , Дмитрий Киселев , Сергей Доренко , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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