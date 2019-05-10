«Отличная смерть»: Невзоров о гибели Доренко

«Ну что, Доренко можно только позавидовать. Отличная смерть, на хорошей скорости и на очень классном мотике. Все красиво. Я думаю, что если б ему предложили на выбор штук пять разных смертей, он бы выбрал именно эту, насколько я его знаю», —заявил Невзоров в инстаграме.

По его мнению, в российских СМИ сегодня нет ярких индивидуальностей, личностей уровня Доренко. Поэтому журналисты, блиставшие в 90-е и нулевые, выглядят настоящими динозаврами среди современных медиа-карликов и лилипутов.

Невзоров добавил, что «судьба настоящих динозавров — вымирать, и они уходят с арены, освобождая больше места для шоу лилипутов».

Журналист отдал должное коллеге, несмотря на то, что они враждебно относились друг к другу.

«С Доренко мы всегда терпеть друг друга не могли, но он молодец. Он не уменьшился, чтобы вписаться в компанию карликов. Здоровенным был, здоровенным и ушел!», — подытожил Невзоров.

Накануне Доренко ехал на мотоцикле по улице Земляной Вал в Москве. Внезапно ему стало плохо, он потерял управление, выехал на встречку и упал. Медики констатировали смерть.

Сергей Доренко был звездой теле— и радиожурналистики. Известность ему принесла работа в информационных программах «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ в 90-е годы. Позднее журналист работал на радиостанциях РСН и «Говорит Москва».