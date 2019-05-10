Ушедшие навсегда. Как найти данные о родственниках, пропавших в годы войны

Отследить боевой путь, узнать номера воинских частей и точное место захоронения — в Сети есть несколько поисковых систем, привязанных к банкам данных о погибших или пропавших без вести в Великую Отечественную. Крупнейший — "Мемориал" , созданный по инициативе Минобороны России в 2007-м, — содержит 17 миллионов цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 миллионов именных записей о потерях Красной армии. Там же указаны места захоронений пяти миллионов солдат и офицеров.

Миллионы солдат

"Мемориал", "Подвиг народа" и "Память народа" работают по схожей схеме, различаясь лишь алгоритмами поиска. Если первый больше ориентирован на данные о погибших и пропавших без вести, а второй — на указы о награждениях, то третий объединяет в себе и то и другое.

На сайте "Память народа" собраны тысячи наградных листов. Каждый желающий может узнать боевой путь своих отцов, дедов и прадедов, а также места захоронения погибших. На портале размещены более 18 миллионов номерных награждений. Кроме того, приводятся обстоятельства боев, за которые солдаты и офицеры получали награды.

Всего рассекречено и выложено в общий доступ более 425 тысяч архивных документов фронтов, армий и других соединений Красной армии. Кроме того, отсканированы и систематизированы более 100 тысяч военных карт, с которых в последующем были введены в базу данных положения всех отмеченных на них воинских частей.

Для того чтобы получить информацию о ветеране, достаточно ввести его фамилию, имя и отчество в соответствующие строки на главной странице сайта. Пользователю будут представлены все однофамильцы, находящиеся в базе и имеющие военные награды. Если известна дата рождения, то эта информация упростит поиск. Из полученного списка можно выбрать нужного человека.

Работа над ошибками

Однако случается, что имена или фамилии в списках солдат и офицеров не совпадают с реальными. В военной неразберихе бойца могли записать по ошибке под другим именем либо нескольких человек под одной фамилией. Записи часто делались обычным карандашом, и информация впоследствии искажалась либо терялась, многие архивы были и вовсе уничтожены.

Кандидат исторических наук, полковник запаса Мирослав Морозов лично столкнулся с такой проблемой, когда пытался найти в базе данных своего родственника.

"По документам он был Ананий Михайлович, а в списках воинской части, где он служил на момент гибели, везде числился как Анатолий Михайлович, — рассказал Морозов РИА Новости. — В "Мемориале" мы нашли только один документ вторичного плана путем перебора. Но перебирать такое количество документов вручную очень сложно".

Эксперт отметил, что несовпадения в именах и фамилиях в базах данных встречаются довольно часто.

"Вся документация в то время была рукописная, ошибки могли допускаться и когда данные забивали в базы, — говорит Морозов. — Людей было очень много, имен, фамилий — огромное множество, многие заковыристые. В подобных случаях людям могут помочь, например, форумы поисковых движений".

Если родственник записан с ошибкой в фамилии или имени, следует воспользоваться расширенным поиском, где указывается дополнительная информация. Например, место и дата рождения, военкомат, призывавший на военную службу, пункт переформировки. Чтобы внести в архивные данные исправления или дополнения, необходимо обратиться в управление Минобороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.

Боевой путь

С помощью портала также можно отследить, в каких операциях участвовала воинская часть, в которой служил родственник. Эта информация доступна во вкладке "Журнал боевых действий", размещенной на главной странице. Все, что требуется — указать в поисковом окне название операции (или выбрать нужную из доступного списка), номер воинской части либо дату боев.

Есть также выписки из журналов боевых действий, по которым можно ознакомиться с подробностями подготовки к наступлению, вплоть до того, сколько боеприпасов и продовольствия было израсходовано за время боевых действий.

Кроме того, на сайте доступна информация о местах захоронения погибших и о пропавших без вести. После ввода имени или фамилии выпадает список солдат и офицеров, причина смерти и место захоронения — с указанием точки на карте. На портале собрана информация о пяти миллионах солдат и офицеров, погибших в боях, умерших от ран и болезней в госпиталях.

Базы данных ежегодно пополняются новой информацией — специалисты Минобороны продолжают работу по восстановлению истории Великой Отечественной войны. Идет поиск и оцифровка документов о потерях из Центрального архива Минобороны и медицинского архива.

Сегодня по безномерным наградам на портале "Память народа" опубликованы сообщения о 5,88 миллиона награждений, а всего в указах Президиума Верховного Совета СССР значатся 8,33 миллиона награжденных бойцов. Более двух миллионов в базу только еще предстоит внести.