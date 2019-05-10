Далай-лама расскажет российским буддистам, как достичь совершенства

Далай-лама, недавно выписанный из больницы, проведет духовные учения для буддистов из России 10-12 мая в Дхарамсале на севере Индии, где расположена его резиденция. Главной темой станет редко преподаваемый во время публичных учений древний трактат о природе Будды "Уттаратантра", автором которого считается Майтрея — Будда Грядущего.

Как стать совершенным

"В этом году Его Святейшество дарует очень редкое учение. Его основу составляет записанный философом Асангой текст Будды Майтреи "Уттаратантра" — о природе Будды. Несколько лет назад Далай-лама в ответ на просьбу российских буддистов составил список текстов, которые он хотел бы видеть переведенными на русский язык. Одним из этих сочинений была "Уттаратантра". И мы очень рады, что подготовлен и издан ее перевод на русский язык, и теперь Его Святейшество дарует комментарии к "Уттаратантре". Это поможет оживить традицию изучения этого трактата и связанной с ним практики", — сказал РИА Новости представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

Буддисты считают, что в каждом живом существе (не только в человеке) заложена природа Будды (татхагатагарбха), то есть потенциал развить в себе все "благие достоинства" и устранить все изъяны. Далай-лама будет говорить о том, как стать по-настоящему совершенным, достичь состояния Будды.

В буддологии автором "Уттаратантры" называется Асанга — один из философов знаменитого древнего буддийского университета Наланда, живший в IV веке. Буддисты считают, что Асанга в медитации увидел Будду Грядущего Майтрею и получил от него это учение. А затем написал пять текстов (известное буддийское "пятикнижие Майтреи"), одним из них и является "Уттаратантра".

"Это сложный трактат и сложные практики. И для подготовки слушателей к их освоению Его Святейшество добавил в программу учений небольшой текст Цонкапы "Три основы пути", в котором последовательно излагается буддийский путь с самых азов до достижения состояния Будды", — отметил Тэло Тулку Ринпоче.

Три основы пути — это отречение от сансары (круговорота бытия с его преходящими земными удовольствиями и страданиями), устремление к полному пробуждению ради блага всех живых существ (бодхичитта) и мудрость. Под мудростью в буддизме понимается постижение пустоты, или взаимозависимости всех явлений. Согласно этому учению, ни одно явление не существует в мире само по себе, но каждое обусловлено причинно-следственными связями с другими явлениями и зависит от них.

Устная передача

В буддизме существует понятие "благословение линии преемственности". Оно предполагает, что когда Далай-лама зачитывает вслух классическое произведение по философии буддизма, слушатель не только воспринимает его содержание на интеллектуальном уровне, но и получает от учителя энергетический импульс, способствующий глубокому проникновению в суть трактата.

Этот импульс или благословение, согласно буддийскому учению, распространяется не только на нынешнюю жизнь, но и на последующие перерождения слушателя. Поэтому издавна тибетские монахи и миряне, а в наши дни и их современные последователи, в том числе из России, стараются получить от авторитетных учителей "устную передачу" на чтение и изучение как можно большего числа основополагающих буддийских текстов.

Участники и организаторы учений

На учения всемирно известного лидера тибетского буддизма в Дхарамсалу приехали буддисты преимущественно из Бурятии, Калмыкии и Тувы, немало слушателей из Москвы, Петербурга и других крупных российских городов, из стран Балтии и СНГ. Всего около тысячи человек.

Кроме того, на учениях Далай-ламы в Дхарамсале традиционно присутствуют многочисленные буддисты из самой Индии, Китая, Тибета и других государств и регионов Азии, а также интересующиеся философией буддизма из стран Западной Европы и США.

Учения Далай-ламы для буддистов России проводятся в Индии с 2009 года по просьбе ламы Бурятии Ело Ринпоче, верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и при поддержке верховного ламы Тувы Лобсанга Чамзы.

Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия) и Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва).

Далай-лама

Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруп, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 году — возведен на престол.

В 1959 году Далай-лама XIV переселился из Китая в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

В России Далай-лама XIV бывал несколько раз с краткосрочными поездками, последняя была однодневной в 2004 году в Калмыкию. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом, однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая.

Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.

Буддизм и Россия

Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей.

Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.